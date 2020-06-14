Экономика
ИзвестияЭксперт рассказал о правилах успешного получения кредита
Положительное решение при выдаче кредитов банки принимают, основываясь на нескольких факторах. О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Читать в источнике
Оценить36
с чего всё началось
Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО.ПРАЙМвчера в 19:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 22:05, Ашберн
Интернет
Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi
Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru 20:23
Здоровье
Пятая смерть от коронавируса зарегистрирована в Амурской области
В Амурской области официально зарегистрирована пятая смерть от коронавирусной инфекции.
АСН24 20:26
Политика
Борис Джонсон призвал не заниматься переписыванием истории
Премьер Британии Борис Джонсон выступил в защиту бывшего британского премьера Уинстона Черчилля, памятник которому вандалы исписали расистскими надписями, и призвал не переписывать прошлое.
РИА Новости 21:43
Политика
Ковальчук рассказал о хранении данных в базе генетической информации
Ковальчук указал, что сейчас в разных научных учреждениях России хранятся уникальные базы генетических данных животных, семян, растений.
Известия 19:02
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Экономика
Администрация Трампа прекратит выплаты безработным в США к августу
Администрация президента США планирует прекратить выплаты безработным, введенные как мера поддержки во время действия ограничений из-за коронавирусной инфекции, после июля.
Ведомости 21:35
Политика
Олег Царев: ЛНР и США работают в унисон
Бывший глава парламента Новороссии, экс-депутат Верховной Рады Украины Олег Царев в своем микроблоге Twitter с сарказмом прокомментировал блокировку постов в соцсетях со стороны властей США и ЛНР.
ИА Новороссия 13:50
Общество
Дожди, грозы и град ждут Алтайский край 15 июня
В понедельник, 15 июня, в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды.
Алтайская правда 19:50
Общество
В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
Общество
В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня
Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
RT на русском 21:08
Кино
Новый фильм о Джеймсе Бонде покажут раньше
Фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» покажут раньше запланированного срока. Выход нового фильма о Джеймсе Бонде назначен на 20 ноября.
Inc-news.ru 08:27
Происшествия
Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи
Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
Российская газета 21:08
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
Общество
В Новочеркасске объяснили появление плакатов с ошибкой ко Дню России
Исполняющий обязанности главы администрации Новочеркасска Юрий Лысенко прокомментировал появившиеся на улицах города баннеры ко Дню России.
Kursk.com 09:39
Наука
Объяснено похолодание в Антарктиде
Тающие ледники объясняют недавнее похолодание в Антарктиде. Самой сложной точкой земного шара для изучения считается Южный океан.
Goroday.ru 03:32
Политика
Путин объяснил поправку об индексации пенсий в Конституции
Президент Владимир Путин заявил, что закрепление в Конституции социальных поправок необходимо для их существования в будущем, чтобы другие власти не смогли отказаться от их исполнения.
Московский Комсомолец 07:21
Политика
В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина
Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ 12 июня в 19:20
Общество
Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине
Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
Московский Комсомолец 09:01
Общество
МИД Германии выставит счет эвакуированным немецким туристам
Дипломатический источник Spiegel сообщил, что выставленные им счета будут зависеть "от маршрута, средних цен на билеты по этим направлениям и стоимости сопоставимых акций по возвращению граждан в других государствах-членах Евросоюза".
Российская газета 05:05
Экономика
Bloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации»
Как рассказал изданию заместитель председателя банка Алексей Мирошниченко, за счет «зеленых облигаций» ВЭБ рассчитывает привлечь около ₽300 млрд, которые пойдут на помощь российским компаниям.
РБК 18:39
Общество
В Марокко за сутки коронавирус подтвердился у 101 человека
В Марокко за сутки коронавирус подтвердился у 101 человека, что увеличивает общее число заражений до 8793, пишет минздрав страны.
Газета.Ru 16:55
Экономика
Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса
Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 16:49
Экономика
«Известия»: в России выпуск банковских карт может стать платным
Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
ТАСС 20:44
Здоровье
У переболевших коронавирусом россиян нашли необычное осложнение
Многие россияне после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на сохранившийся озноб вне зависимости от погоды.
Lenta.ru 19:04
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы
У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
Происшествия
При стрельбе в Атланте погибли два человека
Два человека стали жертвами стрельбы, произошедшей в американском городе Атланта, сообщает Fox News.
Аргументы и Факты 17:36
Космос
Ученые зафиксировали сердцебиение черной дыры
ТК Звезда вчера в 20:54
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27