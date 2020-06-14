Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

Положительное решение при выдаче кредитов банки принимают, основываясь на нескольких факторах. О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита

Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО.
ПРАЙМвчера в 19:06

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Россиянам назвали правила успешного получения кредита

Lenta.ru07:37

Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

Известия03:05

Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита

ПРАЙМвчера в 19:06

Эксперт объяснил, чего не нужно делать при получении кредита

Life.ruвчера в 20:44

Эксперт посоветовал, чего нельзя делать при получении кредита

РЕН ТВвчера в 19:57

Специалист объяснил, чего нельзя делать при получении кредита

Online47.ruвчера в 19:39

Эксперт рассказал, что нельзя делать при получении кредита

Комсомольская правда00:09
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Интернет

Эксперт рассказал об опасности сетей Wi-Fi

Любая сеть Wi-Fi, кроме корпоративной, может представлять опасность.
Lenta.ru 20:23
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В Амурской области официально зарегистрирована пятая смерть от коронавирусной инфекции.
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Ковальчук указал, что сейчас в разных научных учреждениях России хранятся уникальные базы генетических данных животных, семян, растений.
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Администрация Трампа прекратит выплаты безработным в США к августу

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Общество

Дожди, грозы и град ждут Алтайский край 15 июня

В понедельник, 15 июня, в Алтайском крае продолжает действовать штормовое предупреждение из-за непогоды.
Алтайская правда 19:50
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Армия и оружие

Фрегат «Маршал Шапошников» оснастят новой ПВО

Известия 19:40
Общество

В Приморье продлили режим повышенной готовности до конца июня

Правительство Приморского края приняло решение продлить режим повышенной готовности в регионе до конца июня из-за сохраняющегося прироста случаев коронавирусной инфекции COVID-19, сообщила пресс-служба.
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Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде покажут раньше

Фильм про Джеймса Бонда «Не время умирать» покажут раньше запланированного срока. Выход нового фильма о Джеймсе Бонде назначен на 20 ноября.
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Адвокат прокомментировал отказ семьи Захарова от предложенной помощи

Адвокат объяснил причину отказа семьи Захарова от помощи Ефремова.
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
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Общество

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Наука

Объяснено похолодание в Антарктиде

Тающие ледники объясняют недавнее похолодание в Антарктиде. Самой сложной точкой земного шара для изучения считается Южный океан.
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Президент Владимир Путин заявил, что закрепление в Конституции социальных поправок необходимо для их существования в будущем, чтобы другие власти не смогли отказаться от их исполнения.
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Политика

В Конгрессе США предложили ужесточить санкции против Пригожина

Глава комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США, демократ Элиот Энгел предложил ужесточить санкции против российского бизнесмена Евгения Пригожина.
Коммерсантъ 12 июня в 19:20
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Общество

Известный бренд прервал работу с Собчак из-за шутки о Костюшкине

Сотрудничество ведущей Ксении Собчак и популярного косметического бренда прервано.
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Общество

МИД Германии выставит счет эвакуированным немецким туристам

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Экономика

Bloomberg сообщил о планах ВЭБ разместить «зеленые облигации»

Как рассказал изданию заместитель председателя банка Алексей Мирошниченко, за счет «зеленых облигаций» ВЭБ рассчитывает привлечь около ₽300 млрд, которые пойдут на помощь российским компаниям.
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Общество

В Марокко за сутки коронавирус подтвердился у 101 человека

В Марокко за сутки коронавирус подтвердился у 101 человека, что увеличивает общее число заражений до 8793, пишет минздрав страны.
Газета.Ru 16:55
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Экономика

Воробьев рассказал о финансовых потерях Подмосковья из-за коронавируса

Бюджет Московской области может недополучить порядка 133 миллиардов рублей из-за пандемии COVID-19 в нынешнем году, сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 16:49
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Экономика

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Сохранение эквайринговых комиссий для онлайн-ретейла и медицинских учреждений на уровне 1% может привести к тому, что банки, потеряв порядка 10-15 млрд рублей, будут вынуждены брать плату с клиентов за выпуск новых карт и их обслуживание, сообщает в понедельник газета "Известия" со ссылкой на текст письма АБР в правительство.
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Здоровье

У переболевших коронавирусом россиян нашли необычное осложнение

Многие россияне после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на сохранившийся озноб вне зависимости от погоды.
Lenta.ru 19:04
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
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Происшествия

При стрельбе в Атланте погибли два человека

Два человека стали жертвами стрельбы, произошедшей в американском городе Атланта, сообщает Fox News.
Аргументы и Факты 17:36
Космос

Ученые зафиксировали сердцебиение черной дыры

ТК Звезда вчера в 20:54
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Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
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