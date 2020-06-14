Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

Положительное решение при выдаче кредитов банки принимают, основываясь на нескольких факторах. О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита

Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО.
ПРАЙМ13 июня в 19:06

Подробнее о событии

Россиянам назвали правила успешного получения кредита

Lenta.ruвчера в 07:37

Специалист объяснил, чего нельзя делать при получении кредита

Online47.ru13 июня в 19:39

Эксперт рассказал, что нельзя делать при получении кредита

Комсомольская правдавчера в 00:09

Эксперт объяснил, чего не нужно делать при получении кредита

Life.ru13 июня в 20:44

Эксперт посоветовал, чего нельзя делать при получении кредита

РЕН ТВ13 июня в 19:57

Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

Известиявчера в 03:05

Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита

ПРАЙМ13 июня в 19:06
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Экономика

Банкиры предупредили, что выпуск карт может стать платным

Возможно, придется платить за выпуск и обслуживание карт, использование мобильных приложений банков, доступ к кол-центру.
РИА Новости вчера в 19:04
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Религия

Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл

Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM вчера в 03:27
2,1K
Энергетика

Brent подешевела до $37,65 за баррель

К 8:15 по московскому времени августовские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $1,08 (2,79%) к уровням закрытия торгов пятницы и торговались у $37,65 за баррель.
Интерфакс 01:40
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Политика

В России создадут средства борьбы с гиперзвуковым оружием

В январе этого года Путин в послании Федеральному Собранию РФ заявлял, что Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия.
Интерфакс вчера в 06:27
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Происшествия

В Париже акция против полицейского насилия переросла в беспорядки

Несогласованная акция протеста против расизма и полицейского насилия в Париже переросла в массовые беспорядки.
Известия 13 июня в 11:42
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Шоу-бизнес

Наталия Орейро подала документы на получение гражданства России

Уругвайская актриса и певица Наталия Орейро подала документы на получение российского гражданства.
Известия 01:50
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Общество

Пекин предупредил об очень высоком риске распространения коронавируса

Власти Пекина предупредили об очень высоком риске распространения коронавируса из-за новой вспышки на крупнейшем оптовом рынке города.
Lenta.ru 00:06
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Армия и оружие

NI объяснил, почему у России есть основания опасаться вторжения НАТО

РИА Новости 12 июня в 21:10
3K
Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости вчера в 14:34
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Кино

Новый фильм о Джеймсе Бонде снова перенесли

Выход нового фильма об агенте 007 был назначен на 25 ноября.
Слово и Дело 02:15
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Японские читатели прокомментировали выступление президента РФ Владимира Путина о том, что Курильские острова для российских граждан – дом родной.
Газета.Ru вчера в 11:12
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Общество

Россиянам рассказали, как защититься от укусов клещей

Газета.Ru 02:02
Общество

Составлен рейтинг российских регионов по уровню благосостояния семей

Тройку лидеров рейтинга российских регионов по уровню благосостояния семей замкнула Москва — 65 и 76 тысяч рублей.
RuNews24.ru вчера в 19:52
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Общество

Главный пульмонолог Минздрава объяснил продление масочного режима

Снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно, считает главный пульмонолог минздрава Сергей Авдеев.
Российская газета вчера в 06:32
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Общество

В России снимаются введенные из-за коронавируса ограничения

Российские регионы снимают ограничительные меры, введенные из-за пандемии коронавируса.
Вести.Ru вчера в 23:23
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Экономика

JPMorgan: биткоин выживет только как спекулятивный актив

Биткоин закрепится в статусе нового класса активов, сообщили аналитики инвестиционного банка JPMorgan в письме к клиентам-инвесторам.
РБК 02:05
Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

RT на русском вчера в 11:50
Общество

В Ульяновске откроют фитнес-центры и летние веранды ресторанов

По документу, в Ульяновской области разрешается работать организациям общественного питания, оказывающим услуги на открытом воздухе и террасах, а также фитнес-центрам, бассейнам, баням, саунам.
Деловое обозрение 13 июня в 16:31
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Гаджеты

Появились аналоги компьютеров Apple на процессорах AMD Ryzen

Аналоги выпускает компания OpenCore Computer. Создатели компьютера Velociraptor утверждают, что он является мощнее, чем Mac Pro.
RuNews24.ru вчера в 17:04
Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru вчера в 06:09
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Общество

СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова

Газета.Ru вчера в 13:45
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Здоровье

У переболевших коронавирусом нашли общее осложнение

Многие переболевшие коронавирусом россияне уже после полного исчезновения клинических симптомов COVID-19 жалуются на появление озноба вне зависимости от погоды.
BFM.ru вчера в 23:21
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Экономика

Эксперт рассказал, когда экономика вернется к докризисным темпам роста

Гендиректор рейтингового агентства «Эксперт РА» Сергей Тищенко рассказал, когда экономика России сможет вернуться к докризисным темпам развития.
Профиль 01:53
Шоу-бизнес

Познер прокомментировал скандал вокруг ДТП с Ефремовым

Газета.Ru 01:36
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Игры

На разработку игры Star Citizen от поклонников собрали более $300 млн

Вашингтон, 14 июня 2020, 15:09 — REGNUM Студия Cloud Imperium Games Corporation собрала на разработку космического симулятора Star Citizen от игроков более $300 млн.
REGNUM вчера в 08:09
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Экономика

Программа льготной сельской ипотеки получит еще 2 млрд рублей

В рамках проекта «Сельская ипотека» банками уже выделяется около 28 млрд руб. на улучшение жилищных условий более 10 000 семей.
Ведомости 01:29
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Происшествия

В Швейцарии пассажир забыл в поезде мешок с золотом

В Швейцарии разыскивают пассажира, который забыл в вагоне поезда трехкилограммовый мешок с золотом стоимостью 152 тысячи фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.
РИА Новости вчера в 23:26
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Экономика

Названы сферы с наибольшим сокращением зарплат из-за коронавируса

Больше всех в апреле и мае этого года сократили расходы на заработные платы компании малого и среднего бизнеса из сектора культуры, спорта, отдыха и развлечений.
РИА Новости 01:40
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Политика

Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне

Газета.Ru вчера в 14:18
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Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

BFM.ru вчера в 06:44
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