Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

Положительное решение при выдаче кредитов банки принимают, основываясь на нескольких факторах. О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита

Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО.
ПРАЙМвчера в 19:06

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Россиянам назвали правила успешного получения кредита

Lenta.ru07:37

Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита

ПРАЙМвчера в 19:06

Эксперт рассказал, что нельзя делать при получении кредита

Комсомольская правда00:09

Эксперт объяснил, чего не нужно делать при получении кредита

Life.ruвчера в 20:44

Эксперт посоветовал, чего нельзя делать при получении кредита

РЕН ТВвчера в 19:57

Специалист объяснил, чего нельзя делать при получении кредита

Online47.ruвчера в 19:39

Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

Известия03:05
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Общество

Названа стоимость защиты Вашингтона Нацгвардией США в ходе протестов

Если власти США используют силы Национальной гвардии для поддержания порядка в Вашингтоне в ходе протестов, то на это придется потратить примерно 21,1 миллиона долларов.
Московский Комсомолец 12:17
Общество

С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам

Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
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Общество

Соловьев раскритиковал видеообращение Ефремова

Экономика сегодня 03:59
1,8K
Общество

В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений

Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
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Театры

БДТ покажет первый в России Minecraft-спектакль по произведению Чехова

Сегодня, 14 июня, Большой драматический театр (БДТ) в Санкт-Петербурге проведет премьерный в стране Minecraft-спектакль по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад».
Gazeta.SPb 04:17
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Наука

Найдены редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли

В ходе проведенного исследования удалось обнаружить, что на границе мантии и ядра находятся огромные аномальные зоны.
Экономика сегодня вчера в 14:04
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Религия

Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в подмосковной Кубинке совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России; в настоящее время начинается Божественная литургия.
РИА Новости 02:57
1,7K
Происшествия

В Брянске обнаружили тело женщины со следами укусов животных

Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело после того, как 12 июня в Бежицком районе Брянска было обнаружено тело женщины с повреждениями, похожими на укусы животных.
ТАСС 12:00
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Газета.Ru 06:09
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Политика

Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 июня заявил, что готов к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Известия 11:39
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Шоу-бизнес

Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома

Накануне в Сети появились снимки голливудской актрисы, сделанные её сыном Ноксом.
7Дней.ру 02:00
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Общество

Временный госпиталь в «Ленэкспо» снова затопило

ЗакC.Ру 05:20
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Единоборства

Мария Агапова прокомментировала победный дебют в UFC

Боец UFC наилегчайшего веса Мария Агапова высказалась о победе над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10.
Metaratings 07:40
Политика

Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием

У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
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Политика

Путин объяснил важность поправок в Конституцию

Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля.
9111.ru 09:27
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Происшествия

К Ефремову вновь пришли силовики

В квартиру актера Михаила Ефремова вновь наведался сотрудник Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН).
Росбалт 10:42
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Общество

Озвучена география распространения коронавируса в Омской области

В Минздраве Омской области рассказали о географии распространения коронавируса.
РИА СуперОмск 04:35
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Политика

Путин рассказал, в чем заключена сила России

Российский президент Владимир Путин объяснил в чем, с его точки зрения, заключается главная сила страны.
NewInform 07:51
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Общество

В Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы

"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — объяснил представитель ведомства.
РИА Новости 10:55
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Футбол

«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче

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Общество

Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией

Ранее на сервисе поиска работы Restojob появилось объявление о поиске бармена-официанта «славянской внешности» Еврейским музеем и центром толерантности.
Коммерсантъ 10:06
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Футбол

«Шахтёр» обыграл «Колос» в чемпионате Украины

Чемпионат 11:57
Происшествия

В американской Атланте продолжаются протесты

В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
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Общество

Экс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии

Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения.
NewInform вчера в 18:47
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Общество

Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане

РИА Новости 02:59
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Происшествия

В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте

РИА Новости вчера в 10:56
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Происшествия

На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом

Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 12 июня в 04:21
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Хоккей

Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат вчера в 09:32
Общество

Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений

Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
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Транспорт

В Москве метро изменит график работы из-за репетиции парада Победы

В Москве режим работы некоторых станций изменится из-за репетиции парада Победы, написал столичный метрополитен в Twitter.
Газета.Ru 12:24
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