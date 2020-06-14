Экономика
ИзвестияЭксперт рассказал о правилах успешного получения кредита
Положительное решение при выдаче кредитов банки принимают, основываясь на нескольких факторах. О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Читать в источнике
Оценить25
с чего всё началось
Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО.ПРАЙМвчера в 19:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 12:38, Ашберн
Общество
Названа стоимость защиты Вашингтона Нацгвардией США в ходе протестов
Если власти США используют силы Национальной гвардии для поддержания порядка в Вашингтоне в ходе протестов, то на это придется потратить примерно 21,1 миллиона долларов.
Московский Комсомолец 12:17
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии некоторым пенсионерам
Некоторым категориям работающих пенсионеров с 1 июля 2020 года проиндексируют пенсии.
Известия вчера в 19:47
Общество
Соловьев раскритиковал видеообращение Ефремова
Экономика сегодня 03:59
Общество
В Санкт-Петербурге с 15 июня снимают часть ограничений
Санкт-Петербург, 13 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Санкт-Петербурге с 15 июня возобновляют работу парикмахерские, библиотеки, бани и ряд других организаций, деятельность которых была приостановлена из-за коронавируса.
REGNUM вчера в 10:30
Театры
БДТ покажет первый в России Minecraft-спектакль по произведению Чехова
Сегодня, 14 июня, Большой драматический театр (БДТ) в Санкт-Петербурге проведет премьерный в стране Minecraft-спектакль по пьесе Антона Чехова «Вишневый сад».
Gazeta.SPb 04:17
Наука
Найдены редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
В ходе проведенного исследования удалось обнаружить, что на границе мантии и ядра находятся огромные аномальные зоны.
Экономика сегодня вчера в 14:04
Религия
Патриарх Кирилл освятил главный храм Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в воскресенье в подмосковной Кубинке совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова – главного храма Вооруженных сил России; в настоящее время начинается Божественная литургия.
РИА Новости 02:57
Происшествия
В Брянске обнаружили тело женщины со следами укусов животных
Следственное управление СК по Брянской области возбудило уголовное дело после того, как 12 июня в Бежицком районе Брянска было обнаружено тело женщины с повреждениями, похожими на укусы животных.
ТАСС 12:00
Политика
Глава МИД Украины заявил о готовности к диалогу с Лавровым
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба 14 июня заявил, что готов к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым.
Известия 11:39
Шоу-бизнес
Сын Анджелины Джоли показал, как актриса выглядит дома
Накануне в Сети появились снимки голливудской актрисы, сделанные её сыном Ноксом.
7Дней.ру 02:00
Единоборства
Мария Агапова прокомментировала победный дебют в UFC
Боец UFC наилегчайшего веса Мария Агапова высказалась о победе над американкой Ханной Сайферс на турнире UFCVEGAS2 on ESPN 10.
Metaratings 07:40
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
У России с большой степенью вероятности появится средство борьбы с гиперзвуковым оружием, когда подобное вооружение получат другие ведущие страны мира.
RT на русском 06:26
Политика
Путин объяснил важность поправок в Конституцию
Напомним, что голосование по поправкам в Конституцию РФ назначено на 1 июля.
9111.ru 09:27
Происшествия
К Ефремову вновь пришли силовики
В квартиру актера Михаила Ефремова вновь наведался сотрудник Федеральной службы исполнения наказания (ФСИН).
Росбалт 10:42
Общество
Озвучена география распространения коронавируса в Омской области
В Минздраве Омской области рассказали о географии распространения коронавируса.
РИА СуперОмск 04:35
Политика
Путин рассказал, в чем заключена сила России
Российский президент Владимир Путин объяснил в чем, с его точки зрения, заключается главная сила страны.
NewInform 07:51
Общество
В Роспотребнадзоре дали рекомендации по заселению в гостиницы
"Рекомендации разработаны для предприятий гостиничного бизнеса и бремя доказывания семейного статуса полностью входит в сферу ответственности гостиницы", — объяснил представитель ведомства.
РИА Новости 10:55
Футбол
«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матче
RT на русском 11:50
Общество
Глава Еврейского музея назвал вакансию для славян провокацией
Ранее на сервисе поиска работы Restojob появилось объявление о поиске бармена-официанта «славянской внешности» Еврейским музеем и центром толерантности.
Коммерсантъ 10:06
Футбол
«Шахтёр» обыграл «Колос» в чемпионате Украины
Чемпионат 11:57
Происшествия
В американской Атланте продолжаются протесты
В ходе протестов в США после гибели в Миннеаполисе темнокожего Джорджа Флойда демонстранты забрасывали полицейских камнями и петардами.
BFM.ru 07:40
Общество
Экс-полковник ФСИН предрек Ефремову работу библиотекарем в колонии
Экс-полковник ФСИН сообщил, что большинство заключенных, отбывающих наказание в колонии-поселении, как правило, работают на территории исправительного учреждения.
NewInform вчера в 18:47
Общество
Юлия Латынина извинилась за фейк о коронавирусе в Татарстане
РИА Новости 02:59
Происшествия
В Петербурге умер студент, которого ранили на Невском проспекте
РИА Новости вчера в 10:56
Происшествия
На Кубани за сутки выявили 80 случаев заражения коронавирусом
Краснодар, 12 июня 2020, 11:21 — REGNUM 80 новых случаев заражения коронавирусом подтверждено в Краснодарском крае за последние сутки, сообщили 12 июня в региональном оперативном штабе.
REGNUM 12 июня в 04:21
Хоккей
Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси до $ 16 млн
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз» Илья Ковальчук снизил цену на особняк в Нью-Джерси, информирует The Middletown Press.
Чемпионат вчера в 09:32
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Транспорт
В Москве метро изменит график работы из-за репетиции парада Победы
В Москве режим работы некоторых станций изменится из-за репетиции парада Победы, написал столичный метрополитен в Twitter.
Газета.Ru 12:24