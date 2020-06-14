Экономика
ИзвестияЭксперт рассказал о правилах успешного получения кредита
Положительное решение при выдаче кредитов банки принимают, основываясь на нескольких факторах. О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
Читать в источнике
Оценить26
с чего всё началось
Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО.ПРАЙМвчера в 19:06
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7228 источников, обновлено в 14:24, Ашберн
Общество
Узбекистан возобновляет международное авиасообщение
"Авиасообщение восстанавливается со странами, где наблюдается стабильная санитарно-эпидемиологическая ситуация", - говорится в сообщении.
Интерфакс 10:46
Политика
Путин ответил на критику поправок к Конституции
Президент России Владимир Путин в интервью телеканалу «Россия 1» ответил на слова критиков о том, что поправки к Конституции страны приведут к правлению олигархов, а также к диктатуре.
RT на русском 09:24
Общество
В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в отели
«В Ростуризме уточнили, что у людей, которые приехали на отдых вместе, при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак», — цитирует ТАСС сообщение ведомства.
Известия 14:00
Происшествия
В «Пулково» два самолета задели друг друга
Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
Гаджеты
На рынке появились аналоги компьютеров Apple на процессорах AMD Ryzen
СМИ узнали, что на рынке появились аналоги компьютеров Apple на процессорах AMD Ryzen. Стоят они, естественно, дешевле оригинальных Mac.
Ferra 10:18
Здоровье
Салат из помидоров и огурцов может спровоцировать опасные заболевания
Как сообщает врач-диетолог Ирина Торопыгина, средний помидор содержит в себе до трети суточной нормы витамина С. Главное вещество в помидоре – ликопин, снижающий риск раковых и сердечных заболеваний.
RuNews24.ru 06:27
Футбол
Кокорин рассказал о переговорах с «Марселем» и «Ромой»
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года, сыграл 93 матча во всех турнирах, забил 34 гола и отметился десятью результативными передачами.
Metaratings 12 июня в 17:17
Армия и оружие
«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО
Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Газета.Ru 08:24
Общество
Названа стоимость защиты Вашингтона Нацгвардией США в ходе протестов
Использование сил Национальной гвардии США для поддержания порядка в Вашингтоне в ходе массовых протестов, начавшихся после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, обойдется, вероятно, более чем в двадцать один миллион долларов.
Страна Советов on-line 14:02
Происшествия
Михаил Ефремов записал видеообращение по поводу ДТП
Газета.Ru вчера в 02:08
Здоровье
Врач описал воздействие коронавируса на все органы человека
Российский врач-терапевт Василий Купрейчик описал воздействие коронавирусной инфекции на все органы человека.
Lenta.ru 09:51
Политика
В МИДе Украины заявили о готовности к диалогу с Россией
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности к диалогу с российским коллегой Сергеем Лавровым, пишет "Известия".
Газета.Ru 12:08
Фигурное катание
Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко получил статус тренера сборной России по фигурному катанию.
Газета.Ru 07:05
Футбол
АЕК Карреры обыграл ОФИ и поднялся на 2-е место в чемпионате Греции
АЕК нанес поражение ОФИ в выездном матче 28-го тура чемпионата Греции.
Sport24.ru 14:12
Общество
Главный инфекционист: США вернутся к нормальной жизни только через год
Главный инфекционист США Энтони Фаучи считает, что страна может вернуться к нормальной жизни только через год.
News.ru 11:25
Религия
Главный храм ВС России освятил патриарх Кирилл
Кубинка, Московская область, 14 июня 2020, 10:27 — REGNUM Чин великого освящения собора Воскресения Христова, являющегося главным храмом Вооруженных сил РФ, совершил 14 июня в подмосковном городе Кубинка в парке «Патриот» патриарх Московский и всея Руси Кирилл, и в настоящее время началась Божественная литургия.
REGNUM 03:27
Шоу-бизнес
Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова
Знаменитый актер Александр Ширвиндт рассказал, что отец Михаила Ефремова обладал диким темпераментом, особенно в состояния опьянения.
LentaChel.ru 10:07
Здоровье
Медики Сыктывкара помогут коллегам из Воркуты в борьбе с коронавирусом
Около 50 врачей из Сыктывкара приедут в Воркуту, чтобы помощь местным медикам в борьбе с распространением коронавируса.
ТАСС 13:45
Политика
Песков: Путин написал статью о Второй мировой войне
Президент России Владимир Путин написал статью о Второй мировой войне.
Газета.Ru 14:18
Происшествия
В Атланте неизвестные застрелили двух человек
Два человека стали жертвами стрельбы в северо-восточной части американского города Атланта, сообщает телеканал Fox News.
News.ru 12:20
Футбол
«Локомотив» переиграл «Тамбов» в первом матче Николича
Футболисты московского "Локомотива" одержали победу над "Тамбовом" в товарищеском матче в преддверии возобновления сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).
РИА Новости 10:01
Политика
Путин анонсировал появление контргиперзвукового оружия в России
По словам главы государства, российские специалисты трудятся над созданием контргиперзвукового оружия, которое может появиться уже в скором будущем.
Слово и Дело 06:21
Общество
СМИ рассказали о доходах Михаила Ефремова
"Комсомольская правда" рассказала о доходах российского актера Михаила Ефремова.
Газета.Ru 13:45
Общество
С 1 июля в России повысят пенсии части пенсионеров
Пенсионерам, которые являются опекунами или попечителями несовершеннолетних, начнут индексировать выплаты с 1 июля.
RT на русском вчера в 21:02
Политика
Путин рассказал о решении по взятию аэропорта Слатина в 1999 году
Президент России Владимир Путин рассказал, что у него спрашивали мнение о возможности захвата аэропорта Слатина в Косово в 1999 году.
Известия 06:33
Армия и оружие
За сутки от коронавируса вылечились 56 российских военных
Свыше 5 тысяч российских военных вылечились от новой коронавирусной инфекции, за сутки выздоровели 56 человек, сообщается на сайте министерства обороны РФ.
РИА Новости 13:26
Общество
Главный пульмонолог Минздрава прокомментировал снятие мер самоизоляции
Главный пульмонолог Минздрава России Сергей Авдеев заявил, что «снятие мер самоизоляции многими понимается не совсем правильно».
RT на русском 08:57
Общество
В Белом доме заявили о переходе экономики США в фазу восстановления
«Экономика страны находится сейчас в фазе восстановления», — сказал он в эфире CNN.
RT на русском 14:15