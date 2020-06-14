Экономика
ИзвестияЭксперт рассказал о правилах успешного получения кредита
Положительное решение при выдаче кредитов банки принимают, основываясь на нескольких факторах. О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
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с чего всё началось
Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО.ПРАЙМвчера в 19:06
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ПВО Египта с угрозами вынудили развернуться российский военный самолет
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Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ
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Турция намерена создать две военные базы в Ливии
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Найдены редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
В ходе проведенного исследования удалось обнаружить, что на границе мантии и ядра находятся огромные аномальные зоны.
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ВКС России с воздуха разгромили позиции джихадистов в Сирии
ВКС России минувшей ночью нанесли удар по позициям джихадистов, готовившихся ринуться в атаку на укрепления сирийской правительственной армии.
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Владимир Путин прокомментировал протесты в США
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Путин рассказал, почему так важны поправки в Конституцию России
Президент России Владимир Путин рассказал, почему так важны поправки в конституцию страны: все, что прописано в Основном Законе, органы власти и правительство обязаны будут исполнять.
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Из-за расовых предрассудков с HBO Max пропал фильм «Унесенные ветром»
По сообщению издания The Wall Street Journal, фильм «Унесенные ветром» давно критиковали за романтизирование рабства.
RuNews24.ru 12 июня в 09:47
Армия и оружие
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Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
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КСИР готовится атаковать коммерческие суда США в Персидском заливе
Как сообщает агентство, иранские вооруженные силы получили приказ идентифицировать и отслеживать несколько американских коммерческих судов в Персидском и Оманском заливах.
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Сборная России вспомнила победу над Саудовской Аравией на ЧМ-2018
Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о победе над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018.
Газета.Ru 11:18
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Поставки в Европу электрокаров Volkswagen ID.3 начнутся в сентябре
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Общество
Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок
В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
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Норкин показал фото «летящей» покойной жены
На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
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Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
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В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение
На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
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Вильфанд рассказал о возвращении аномальной жары в Москву
На следующей неделе в Москву вернется аномальная жара.
Российская газета 12 июня в 22:30
Политика
Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»
Сенатор Алексей Пушков высмеял слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы который заявил о "наступательной дипломатии" Киева в отношениях с Москвой.
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Данни может вернуться в «Зенит»
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Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили
Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
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У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
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Эксперты рассказали, почему одни горы выше других
Результаты моделирования указали на то, что высота гор зависит от соотношения тектонических сил и изостатического равновесия земной коры и мантии, который удерживает горы на плаву над горячим и мягким материалом мантии.
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Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине
Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
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Названа главная субмарина 2020 года.
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