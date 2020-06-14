Экономика

ИзвестияИзвестияЭксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

Положительное решение при выдаче кредитов банки принимают, основываясь на нескольких факторах. О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
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с чего всё началось

Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита

Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО.
ПРАЙМвчера в 19:06

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Россиянам назвали правила успешного получения кредита

Lenta.ru07:37

Специалист объяснил, чего нельзя делать при получении кредита

Online47.ruвчера в 19:39

Эксперт рассказал, что нельзя делать при получении кредита

Комсомольская правда00:09

Эксперт объяснил, чего не нужно делать при получении кредита

Life.ruвчера в 20:44

Эксперт посоветовал, чего нельзя делать при получении кредита

РЕН ТВвчера в 19:57

Эксперт рассказал о правилах успешного получения кредита

Известия03:05

Эксперт рассказал, чего нельзя делать при получении кредита

ПРАЙМвчера в 19:06
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Армия и оружие

ПВО Египта с угрозами вынудили развернуться российский военный самолет

Военные Египта предупредили борт, что готовы применить средства ПВО в случае, если самолет решится пересечь воздушное пространство страны.
Вечерний курьер вчера в 05:03
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Общество

Представитель Киркорова ответила на возмущения экс-командующего ВДВ

Ранее бывший командующий Воздушно-десантными войсками (ВДВ) генерал-полковник Владимир Шаманов призвал Киркорова извиниться за юмористическое видео, опубликованное в Instagram артиста.
Газета.Ru 06:09
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Армия и оружие

Турция намерена создать две военные базы в Ливии

Деловое.ТВ 05:10
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Армия и оружие

Изображения «Тосочки» впервые появились в Сети

Evo-rus.com вчера в 14:11
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Политика

Японцы прокомментировали слова Путина о русских Курилах

Газета.Ru 11:12
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Наука

Найдены редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли

В ходе проведенного исследования удалось обнаружить, что на границе мантии и ядра находятся огромные аномальные зоны.
Экономика сегодня вчера в 14:04
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Армия и оружие

ВКС России с воздуха разгромили позиции джихадистов в Сирии

ВКС России минувшей ночью нанесли удар по позициям джихадистов, готовившихся ринуться в атаку на укрепления сирийской правительственной армии.
Вечерний курьер 04:59
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Шоу-бизнес

Ширвиндт рассказал о пьяных выходках отца Ефремова

В книге «Опережая некролог» Ширвиндт рассказал о пьяных выходках Олега Ефремова.
LentaChel.ru 10:07
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Политика

Владимир Путин прокомментировал протесты в США

Piter.tv 09:40
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Политика

Путин рассказал, почему так важны поправки в Конституцию России

Президент России Владимир Путин рассказал, почему так важны поправки в конституцию страны: все, что прописано в Основном Законе, органы власти и правительство обязаны будут исполнять.
РИА Новости 07:27
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Кино

Из-за расовых предрассудков с HBO Max пропал фильм «Унесенные ветром»

По сообщению издания The Wall Street Journal, фильм «Унесенные ветром» давно критиковали за романтизирование рабства.
RuNews24.ru 12 июня в 09:47
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Армия и оружие

«Искандеры» Балтфлота провели стрельбы на фоне морских учений НАТО

Как сообщает пресс-служба БФ, мероприятия боевой подготовки проходят на фоне военно-морских учений Североатлантического альянса (НАТО) BALTOPS 2020.
Газета.Ru 08:24
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Армия и оружие

КСИР готовится атаковать коммерческие суда США в Персидском заливе

Как сообщает агентство, иранские вооруженные силы получили приказ идентифицировать и отслеживать несколько американских коммерческих судов в Персидском и Оманском заливах.
Вечерний курьер 08:01
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Футбол

Сборная России вспомнила победу над Саудовской Аравией на ЧМ-2018

Ранее главный тренер сборной России Станислав Черчесов вспомнил о победе над командой Испании в матче 1/8 финала чемпионата мира — 2018.
Газета.Ru 11:18
Авто

Поставки в Европу электрокаров Volkswagen ID.3 начнутся в сентябре

Автоновости дня 12 июня в 03:14
6
Общество

Выплаты и пособия россияне смогут получить без справок

В пояснительной записке к документу говорится, что все нужные сведения государственные органы, которые отвечают за назначение выплат и пособий, будут собирать сами, путем взаимодействия между различными ведомствами.
RuNews24.ru вчера в 05:24
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Шоу-бизнес

Норкин показал фото «летящей» покойной жены

На своей странице в Instagram Норкин опубликовал фото Юлии, сидящей в кафе с поднятыми вверх руками.
Discover24 вчера в 12:43
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Происшествия

Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми

Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
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Общество

В Пекине выявлено 49 заболевших COVID-19, введено военное положение

На одном из оптовых рынков на юге Пекина выявлено 49 случаев заражения коронавирусом COVID-19.
Вести.Ru вчера в 00:47
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Общество

Вильфанд рассказал о возвращении аномальной жары в Москву

На следующей неделе в Москву вернется аномальная жара.
Российская газета 12 июня в 22:30
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Политика

Пушков высмеял слова главы МИД Украины о «наступательной дипломатии»

Сенатор Алексей Пушков высмеял слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы который заявил о "наступательной дипломатии" Киева в отношениях с Москвой.
РЕН ТВ 15:16
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Футбол

Данни может вернуться в «Зенит»

Vprognoze.ru 14:32
Политика

Визит Лаврова и Шойгу в Турцию отложили

Визит двух российских министров — главы МИД Сергея Лаврова и главы Минобороны Сергея Шойгу — в Турцию отложили на неопределенный срок, говорится в сообщении на сайте министерства иностранных дел.
Lenta.ru 10:26
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Армия и оружие

Террористы обстреляли населенный пункт в сирийском Идлибе — ЦПВС

Выстрелы производились со стороны позиций запрещенной в РФ террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"1.
Слово и Дело 12 июня в 17:14
Происшествия

В «Пулково» два самолета задели друг друга

Самолеты задели друг друга по касательной, аэропорт работает в штатном режиме, сообщает ТАСС.
BFM.ru 06:44
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Общество

В Ростуризме уточнили правила заселения туристов в гостиницы

У прихавших вместе на отдых людей при заселении не будут спрашивать документы, подтверждающие брак, сообщили РИА Новости в пресс-службе Федерального агентства по туризму.
РИА Новости 14:34
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Наука

Эксперты рассказали, почему одни горы выше других

Результаты моделирования указали на то, что высота гор зависит от соотношения тектонических сил и изостатического равновесия земной коры и мантии, который удерживает горы на плаву над горячим и мягким материалом мантии.
Rusargument 11 июня в 15:32
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Здоровье

Назван продукт, который снижает давление и холестерин

Назван продукт, который снижает давление и холестерин.
Evo-rus.com вчера в 05:36
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Общество

Бренд Mixit разорвал контракт с Собчак после шутки о Стасе Костюшкине

Российский бренд косметики Mixit объявил о прекращении сотрудничества с теледивой и экс-кандидатом в президенты Ксенией Собчак после неудачной шутки о Стасе Костюшкине.
iReactor 07:26
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Армия и оружие

Названа главная субмарина 2020 года

Названа главная субмарина 2020 года.
Evo-rus.com 03:30
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