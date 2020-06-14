Экономика
ИзвестияЭксперт рассказал о правилах успешного получения кредита
Положительное решение при выдаче кредитов банки принимают, основываясь на нескольких факторах. О правилах заключения успешной кредитной сделки гражданам рассказал эксперт по фондовому рынку «БКС Брокер» Михаил Зельцер в воскресенье, 14 июня, в интервью агентству «Прайм».
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с чего всё началось
Пытаясь получить положительное решение банка по кредиту, не стоит сообщать ложную информацию о себе и своих доходах, набирать займов в сторонних банках и обращаться к услугам МФО.ПРАЙМвчера в 19:06
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Общество
Вильфанд пообещал россиянам вторую волну тепла
Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что жителей европейской части страны ожидает приход второй волны тепла.
Вечерняя Москва вчера в 21:38
Авто
Стала известна точная дата премьеры нового внедорожника Ford Bronco
Стоит отметить, что официальную премьеру нового внедорожника Ford Bronco уже неоднократно переносили из-за пандемии коронавируса.
Тарантас Ньюс 00:31
Происшествия
В Пулково столкнулись два самолета
Два пассажирских самолета авиакомпаний S7 и «Уральские авиалинии» столкнулись по касательной в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщил источник «РИА Новости» в экстренных службах.
Коммерсантъ 07:43
Наука
Коронавирус провоцирует развитие диабета и его осложнения ― ученые
Ученые из Лондонского королевского колледжа, Мельбурнского университета и некоторых других научных центров проводили клинические наблюдение за состоянием организма пациентов с COVID-19 и установили взаимное влияние нового типа коронавируса и развития диабета.
REGNUM 09:55
Авто
Составлен рейтинг практически не ломающихся кроссоверов
Эксперты озвучили рейтинг самых надежных кроссоверов.
Деловое.ТВ 04:33
Авто
Компания Genesis вдвое увеличила гарантию на новый дизельный мотор
В ответ на жалобы покупателей компания Genesis решила предоставлять на новый 3,0-литровый турбодизель гарантию в течение 10 лет или 200 тыс. километров пробега.
Тарантас Ньюс 04:59
Авто
Компания EarthCruiser показала новые четырехместные кемперы
Американская компания EarthCruiser, специализирующаяся на производстве внедорожных автодомов, выпустила новые версии своих кемперов FX и EXP с двухрядной кабиной.
Car.ru 12 июня в 01:38
Гаджеты
Средняя стоимость смартфонов Samsung достигла максимума за шесть лет
Сеул, 14 июня 2020, 12:56 — REGNUM В первом квартале 2020 года средняя стоимость смартфонов южнокорейской компании Samsung выросла на 8,5% в годовом исчислении.
REGNUM 05:56
Авто
Российских водителей с 1 июля ждет ряд нововведений
Эксперты «АиФ» назвали самые знаковые нововведения для российских автомобилистов, которые вступят в силу с 1 июля 2020 года.
Автоновости дня вчера в 02:50
Общество
Собянин рассказал об июльском этапе снятия ограничений
Мэр Москвы подчеркнул, что в случае ухудшения эпидемиологической ситуации сроки снятия ограничений будут отодвигаться, пишет «Газета.ру».
Известия 04:13
Общество
Россияне смогут получать выплаты и пособия без сбора справок
Некоторые выплаты назначаются на региональном уровне, но практика показывает, что у органов исполнительной власти регионов нет доступа к сведениям, с помощью которых они могли бы без дополнительного запроса справок достоверно оценить, нуждается ли тот или иной человек в социальной поддержке.
РИА Новости вчера в 10:14
Шоу-бизнес
Ушедший со сцены Сташевский вернулся худым и изможденным
Экономика сегодня 07:58
Происшествия
Семья Сергея Захарова сочла извинения Ефремова запоздалыми
Фактически извинения семьей погибшего не приняты, рассказал ТАСС адвокат Захаровых Александр Добровинский.
Вести.Ru вчера в 07:00
Происшествия
Гигантское пятно обнаружено на подмосковной реке Поля
В Подмосковье обнаружено огромное пятно на поверхности реки Поля. Об этом сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе Минэкологии региона.
BFM.ru 10:45
Религия
Патриарх Кирилл стал настоятелем главного храма Вооруженных сил
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл решил стать настоятелем главного храма Вооруженных сил РФ — собора Воскресения Христова.
BFM.ru 07:59
Политика
Путин прокомментировал события в США
Президент России Владимир Путин прокомментировал связанные с коронавирусом и протестами события в США.
RT на русском 06:02
Общество
От отелей потребуют отчета о заселении вместе неженатых людей
Роспотребнадзор рекомендует начавшим работать гостиницам и отелям заселять в один номер только членов одной семьи.
Вести.Ru 10:47
Авто
«КамАЗ» создал первый карьерный самосвал
Специалисты Научно-технического центра "КамАЗ" представили первый карьерный самосвал из семейства "Самсон".
Новые автомобили 11 июня в 04:17
Политика
Путин допустил создание Россией средств борьбы с гиперзвуковым оружием
RT на русском 06:26
Игры
Сумма донатов на разработку Star Citizen достигла $300 миллионов
Фанаты Star Citizen пожертвовали на разработку игры более $300 млн — космический симулятор финансово поддержали 2,7 млн игроков.
CyberSport.ru 05:39
Авто
2% мощности всего автомобиля забирает кондиционер
В результате выяснилось, что кондиционер действительно отбирает у двигателя до 2,5 кВт мощности или около 2% от общей отдачи в лошадиных силах.
Автоновости дня вчера в 02:10
Здоровье
Коронавирусом в Забайкалье заболели 136 врачей
Зампред правительства Забайкальского края Андрей Гурулёв 14 июня в эфире программы ГТРК «Чита» сказал, что коронавирусом в Забайкалье заболели 136 врачей.
Zabnews.ru 07:35
Политика
Болтон готовит бомбу для Трампа
Вести.Ru вчера в 15:11
Общество
Подполковник ФСИН рассказал об участи Ефремова в колонии
Подполковник Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) в запасе Игорь Шутко рассказал, что может ждать актера Михаила Ефремова в случае попадания в колонию.
Известия 12 июня в 15:52
Авто
Рейтинг самых нержавеющих кроссоверов составили
Эксперты портала NJCAR.RU составили рейтинг самых нержавеющих массовых кроссоверов, доступных на российском рынке.
Новые автомобили 12 июня в 01:14
Гаджеты
В Сети появилось изображение нового логотипа AMD Radeon
В последнее время логотип AMD Radeon неоднократно менял свой облик, однако новые графические детали были небольшими.
NewInform 09:37
Авто
Nissan опубликовал официальные снимки нового Nissan X-Trail
Компания Nissan показала первое официальное изображение кроссовера Nissan X-Trail четвертого поколения и, пользуясь случаем, сразу назвала дату его премьеры.
Автоновости дня вчера в 03:17
Игры
Sony показала дизайн PlayStation 5
На проходящей презентации Sony никто не ждал, что компания может зайти так далеко и продемонстрировать внешний вид грядущей PlayStation 5. При этом она выйдет в двух вариантах – с дисководом и без него.
The GEEK 11 июня в 17:45