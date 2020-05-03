Экономика
Газета.RuЭксперт рассказал о признаках финансового мошенничества
Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества. Об этом сообщает РИА "Новости".
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с чего всё началось
МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Обещание легкого заработка или высокого дохода от вложений - первый признак финансовой пирамиды или другой мошеннической схемы, которые особенно активно плодятся в период кризисов, заявил РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин.РИА Новостивчера в 20:19
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