Экономика

Газета.RuГазета.RuЭксперт рассказал о признаках финансового мошенничества

Эксперт проекта Минфина РФ по финансовой грамотности Марат Сафиулин рассказал о признаках финансового мошенничества. Об этом сообщает РИА "Новости".
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Эксперт рассказал о главных признаках финансового мошенничества

МОСКВА, 3 мая – РИА Новости. Обещание легкого заработка или высокого дохода от вложений - первый признак финансовой пирамиды или другой мошеннической схемы, которые особенно активно плодятся в период кризисов, заявил РИА Новости эксперт проекта Минфина по финансовой грамотности Марат Сафиулин.
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Политика

Захарова объяснила отказ от дебатов с Навальным

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Авто

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Lenta.ru вчера в 11:55
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Общество

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Ученые лаборатории инноваций Сингапурского университета технологий и дизайна скорректировали прогноз окончания вспышки коронавируса в России.
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Общество

Воробьев заверил, что маски есть в аптеках Подмосковья

Как сообщалось, пассажиров автобусов, маршруток и электропоездов в Подмосковье обяжут носить маски и респираторы с 12 мая.
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Сорок семь новых случаев инфицирования коронавирусом выявили за последние сутки в Алтайском крае, общее число заболевших – 498, сообщает в воскресенье региональный оперативный штаб по противодействию COVID-19.
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Наука

Названа новая причина высокой смертности от коронавируса

Высокий уровень смертности от коронавируса в некоторых странах связан с недостатком витамина D в организме.
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Опубликован трейлер Assassin’s Creed Valhalla

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Политолог объяснил, почему Европа поддержала претензии США к Китаю

Золотарев назвал причину, почему некоторые европейские страны поддержали претензии Соединенных Штатов к Китаю.
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Министерство просвещения России рекомендовало окончить обучение в этом учебном году в девятых и одиннадцатых классах до 5 июня, в десятых классах – до 30 мая.
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В армии и вузах Минобороны заразились вирусом более 2,6 тыс. военных

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Общество

В Кузбассе выявили 13 новых случаев заражения коронавирусом

За последние сутки в Кузбассе коронавирусом заразились еще 13 человек, сообщил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в своем Telegram-канале.
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Армия и оружие

Российские военные продезинфицируют еще три медучреждения в Италии

Российские военные совместно с итальянскими коллегами 1 мая продезинфицируют три лечебных учреждения в городе Брешиа, сообщает Минобороны РФ.
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Власти Петербурга объяснили очереди машин скорой помощи у стационаров

РИА Новости вчера в 16:28
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Общество

В Иркутской области умер пятый пациент с коронавирусом

"По данным на 3 мая в Иркутской области зарегистрировано 185 случаев коронавируса (+19 за сутки), 121 госпитализирован, 5 человек умерли (+1 за сутки)", - говорится в сообщении.
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Марсоход Curiosity может прекратить работу из-за финансовых проблем NASA

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Путин обратится к россиянам 9 мая

Трансляция пройдет 9 мая более чем на 200 медиаэкранах в Москве, в онлайн-кинотеатре Okko, на портале «Бессмертного полка России» и в социальных сетях.
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Надежда Бабкина обратилась к поклонникам после выписки из больницы

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Политика

В Казахстане отстранили от власти дочь Назарбаева

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Общество

Комаровский рассказал, что предпринял бы при симптомах коронавируса

Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал в своем Instagram, какие действия он предпринял бы при симптомах заражения коронавирусом.
РИА Новости вчера в 21:45
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10-летний мальчик на самокате пропал в Бердске

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АиФ Новосибирск 00:21
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Политика

Мэр Черкасс пообещал Зеленскому сопротивление из-за дела по карантину

Мэр украинских Черкасс Анатолий Бондаренко заявил президенту Владимиру Зеленскому, что город будет оказывать сопротивление в связи с делом, возбужденным из-за решения местных властей досрочно ослабить карантин из-за коронавируса.
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Общество

В московском метро начнут продавать медицинские маски

Со следующей недели в московском метро начнут продавать защитные маски.
ТВ Центр вчера в 09:49
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