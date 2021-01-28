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Эксперт рассказал о реакции рубля на сильное падение доллара

Дефолт США, валютная или административная реформа, или что-то не менее глобальное может привести к единомоментному краху доллара, при этом рубль также рухнет. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт объяснила, что будет с рублем в случае краха доллара

Всегда в чрезвычайных кризисных обстоятельствах резко растет спрос на защитные активы (драгметаллы) и реальные активы (недвижимость, бизнес). О крахе доллара говорят уже двадцать лет, в основном из-за риска чрезмерной долговой нагрузки на бюджет США.
ПРАЙМвчера в 18:02
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Эксперт объяснила, что будет с рублём при обрушении доллара

News.ruвчера в 18:37
РЕН ТВ

Экономист объяснила, какие валюты выиграют от краха доллара

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ФАН

Эксперт рассказала, как крах доллара скажется на рубле

ФАНвчера в 19:00
Lenta.ru

Спрогнозировано будущее рубля в случае краха доллара

Lenta.ruвчера в 23:12
РИА Новости

Эксперт сказала, что будет с рублем, если доллар рухнет

РИА Новостивчера в 18:20
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Эксперт объяснила, что будет с рублем в случае краха доллара

ПРАЙМвчера в 18:02

Компания Tesla презентовала 1034-сильный седан Model S и обновила Model X

У электромобиля Model S помимо обновления появилась еще и новая, более мощная модификация, в которой силовая установка имеет мощность 1034 л.с. Седан Tesla Model S получил существенное обновление впервые за последние 8 лет.
Tvoe-avto.comвчера в 11:17