Эксперт рассказал о реакции рубля на сильное падение доллара
Дефолт США, валютная или административная реформа, или что-то не менее глобальное может привести к единомоментному краху доллара, при этом рубль также рухнет. Об этом в интервью агентству «Прайм» рассказала доцент кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Диана Степанова.В источнике
С чего всё началось
Эксперт объяснила, что будет с рублем в случае краха доллара
Всегда в чрезвычайных кризисных обстоятельствах резко растет спрос на защитные активы (драгметаллы) и реальные активы (недвижимость, бизнес). О крахе доллара говорят уже двадцать лет, в основном из-за риска чрезмерной долговой нагрузки на бюджет США.
ПРАЙМвчера в 18:02
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