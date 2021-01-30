Эксперт рассказал о рисках хранения сбережений «под матрасом»
Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий рассказал, почему не стоить хранить сбережения дома. Его слова приводит РИА "Новости".В источнике
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Эксперт объяснил, почему не стоит хранить сбережения «под матрасом»
Деньги, которые лежат дома и не "работают", будут неизбежно обесцениваться: даже долларовые накопления в таком случае будут худеть на 1,5-2% каждый год, подсчитал для РИА Новости управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий.
РИА Новости00:06
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