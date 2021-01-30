Алибасов попал в реанимацию после затяжной пьянки с Федосеевой-Шукшиной

Сын Алибасова отметил, что шоумену категорически запрещено употреблять алкогольсодержащие напитки и курить, однако всеми этими правилами тот решил пренебречь во время загула с Федосеевой-Шукшиной, с которой успел помириться во время банкета.