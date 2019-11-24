Политика
Газета.RuЭксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики
Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека". Об этом пишет издание "Главред".
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Происшествия
В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом
Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Общество
Синоптики назвали последствия арктического вторжения
«Сухое» арктическое вторжение, из-за которого резко понизилась температура в европейской части России, грозит растениям.
Авто
Mercedes представил кроссовер Maybach GLS
Технически кроссовер Maybach унифицирован со стандартным GLS, тут та же архитектура MHA с расстоянием между осями 3135 мм.
Общество
Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Происшествия
Данные кандидатов на работу в Уральском банке нашли на улице
Полиция начала проверку по факту обнаружения документов из Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), которые нашли на одной из улиц Екатеринбурга.
Происшествия
Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале
Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
Армия и оружие
Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник
Единоборства
Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC
Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Политика
The Economist показал карту Украины без Крыма
Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
Политика
Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Происшествия
Обыски начались в коттедже экс-главы Сибирского отделения РАН
Следственные действия начались в коттедже, в котором проживает бывший председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев.
Здоровье
Врачи рассказали о простом способе снизить риск рака молочной железы
В финале ученые пришли к выводу, что диета с большим количеством фруктов (и другой растительной пищи) и одновременным сокращением жирных продуктов способна снизить риск смерти от рака молочной железы.
Происшествия
Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом
На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
Происшествия
Воробьев поручил выдать компенсации пострадавшим при пожаре в Королеве
"Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении людей, пострадавших от пожара в жилом доме в Королеве, а также компенсировать причиненный материальный ущерб", - говорится в сообщении.
Политика
Экс-депутат Рады призвал Киев забыть про Крым и Донбасс
Балицикий выразил уверенность в том, что ни Крым, ни Донбасс не вернутся в состав Украины, а минские договоренности и другие форматы — «это оттягивание времени, чтобы украинцу по телевизору рассказать».
Культура
Анонсирован выход ранее неизданных песен Началовой
Пиар-директор певицы Юлии Началовой, погибшей в марте этого года, анонсировала выход ее ранее неизданных песен.
Общество
Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck
Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
Общество
Москвичам пообещали ледяной дождь
Армия и оружие
На севере Сирии возобновились бои за город Айн-Исса
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Происшествия
Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге
В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Общество
Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов
Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
Футбол
Сарри не включил Криштиану Роналду в заявку на матч с «Аталантой»
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет в ближайшем поединке Серии А с «Аталантой».
Общество
Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым
Полиция оштрафовала рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) за использование нецензурной лексики во время поэтического баттла с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
Армия и оружие
В России для роботов разработают тактику ведения городских боев
Уже к началу 2020 года планируется предложить тактику и способы использования таких роботов в условиях города.
Политика
Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН
Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
Армия и оружие
Times: численность британской армии могут значительно сократить
Для сравнения, во время войны в Ираке в 2003 году британская армия насчитывала 102 тыс. человек.