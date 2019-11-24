Политика

Газета.RuГазета.RuЭксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики

Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека". Об этом пишет издание "Главред".
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Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики

РИА Новостивчера в 19:19

Эксперт заявил о саморазрушении украинской экономики

Российская газетавчера в 22:34

Эксперт прокомментировал состояние экономики Украины

RT на русскомвчера в 21:36

На Украине признались в саморазрушении

URA.Ruвчера в 23:37

Эксперт сообщил о саморазрушении экономики Украины

РБКвчера в 23:42

Эксперт рассказал о саморазрушении украинской экономики

Известиявчера в 20:47

Эксперт сравнил украинскую экономику с больным человеком

Lenta.ruвчера в 23:22
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Происшествия

В Петербурге мужчина напал на таксиста с ножом

Полиция Санкт-Петербурга разыскивает троих мужчин, один из которых напал на таксиста в Адмиралтейском районе города, сообщили РБК в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
РБК 05:07
Общество

Синоптики назвали последствия арктического вторжения

«Сухое» арктическое вторжение, из-за которого резко понизилась температура в европейской части России, грозит растениям.
Известия 02:48
Происшествия

Умер второй пилот экстренно приземлившегося в Ростове-на-Дону самолета

ТАСС 03:18
Авто

Mercedes представил кроссовер Maybach GLS

Технически кроссовер Maybach унифицирован со стандартным GLS, тут та же архитектура MHA с расстоянием между осями 3135 мм.
Autorating.ru 21 ноября в 10:16
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Происшествия

Данные кандидатов на работу в Уральском банке нашли на улице

Полиция начала проверку по факту обнаружения документов из Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР), которые нашли на одной из улиц Екатеринбурга.
РБК 03:26
Происшествия

Вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку на Ямале

Вертолет Ми-8 с вахтовиками совершил жесткую посадку недалеко от села Новый Порт на Ямале.
ТАСС 05:47
Армия и оружие

Тульский ЗРПК «Панцирь-С1» впервые сбил американский беспилотник

Тульская служба новостей вчера в 04:52
Единоборства

Уайлдер защитил титул чемпиона мира WBC

Американский боксер Деонтей Уайлдер защитил титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Коммерсантъ 03:45
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Политика

The Economist показал карту Украины без Крыма

Британский журнал The Economist показал видео, в котором демонстрировалась карта Украины без Крыма.
РИА Новости 01:15
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Происшествия

Обыски начались в коттедже экс-главы Сибирского отделения РАН

Следственные действия начались в коттедже, в котором проживает бывший председатель Сибирского отделения РАН Александр Асеев.
News.ru 03:25
Здоровье

Врачи рассказали о простом способе снизить риск рака молочной железы

В финале ученые пришли к выводу, что диета с большим количеством фруктов (и другой растительной пищи) и одновременным сокращением жирных продуктов способна снизить риск смерти от рака молочной железы.
Medical Note 05:03
Происшествия

Шесть человек погибли в ДТП под Оренбургом

На месте погибли пять человек, в том числе шестилетний ребёнок. Ещё трое пострадавших были доставлены в больницу, где один из них скончался.
RT на русском 04:07
Происшествия

Воробьев поручил выдать компенсации пострадавшим при пожаре в Королеве

"Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил оказать всю необходимую помощь в размещении людей, пострадавших от пожара в жилом доме в Королеве, а также компенсировать причиненный материальный ущерб", - говорится в сообщении.
РИА Новости 02:27
Политика

Экс-депутат Рады призвал Киев забыть про Крым и Донбасс

Балицикий выразил уверенность в том, что ни Крым, ни Донбасс не вернутся в состав Украины, а минские договоренности и другие форматы — «это оттягивание времени, чтобы украинцу по телевизору рассказать».
ФАН 00:14
Культура

Анонсирован выход ранее неизданных песен Началовой

Пиар-директор певицы Юлии Началовой, погибшей в марте этого года, анонсировала выход ее ранее неизданных песен.
Слово и Дело вчера в 03:43
Общество

Tesla получила 146 тыс. заказов на электропикап Cybertruck

Компания Tesla получила примерно 146 тыс. заказов на ее первый электропикап Cybertruck.
ТАСС вчера в 17:38
Общество

Москвичам пообещали ледяной дождь

Lenta.ru 04:52
Армия и оружие

На севере Сирии возобновились бои за город Айн-Исса

Военное обозрение 01:06
Политика

Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником

22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
ТАСС 22 ноября в 13:01
Происшествия

Мужчина пытался отобрать оружие у полицейского в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на сотрудника полиции напал мужчина и попытался отобрать у него оружие.
Известия 03:45
Общество

Немецкий врач назвала десять способных заменить лекарства продуктов

Немецкий врач Франциска Рубин выбрала десять продуктов, которые могут заменить лекарства и позволят укрепить иммунитет, передает журнал Focus.
РБК вчера в 18:59
Футбол

Сарри не включил Криштиану Роналду в заявку на матч с «Аталантой»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не сыграет в ближайшем поединке Серии А с «Аталантой».
Bookmaker-ratings.ru 22 ноября в 05:39
Общество

Noize MC оштрафовали после баттла со Шнуровым

Полиция оштрафовала рэпера Noize MC (Ивана Алексеева) за использование нецензурной лексики во время поэтического баттла с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым.
Взгляд.ру 02:49
Происшествия

В Приамурье военные вытащили на танке Т-80 вылетевший с трассы автобус

РИА Новости 05:06
Армия и оружие

В России для роботов разработают тактику ведения городских боев

Уже к началу 2020 года планируется предложить тактику и способы использования таких роботов в условиях города.
Российская газета 03:35
Политика

Лавров рассказал о фразе советского дипломата, ставшей мемом в ООН

Глава МИД России Сергей Лавров в честь 100-летней годовщины со дня рождения советского дипломата Олега Трояновского рассказал о его фразе, ставшей мемом в кругах ООН.
РИА Новости 03:20
Армия и оружие

Times: численность британской армии могут значительно сократить

Для сравнения, во время войны в Ираке в 2003 году британская армия насчитывала 102 тыс. человек.
ТАСС 05:48
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