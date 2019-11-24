Политика
Газета.RuЭксперт рассказал о «саморазрушающемся» состоянии украинской экономики
Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека". Об этом пишет издание "Главред".
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Политика
США спешат включить санкции по Nord stream-2 в военный бюджет
Законопроект об оборонной политике США сможет остановить Путина в его желании поставлять газ в Европу, для этих целей в документ включены санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2».
Происшествия
В крупном ДТП под Оренбургом погибли шесть человек
В результате аварии с участием минивэна и фуры в Оренбургской области погибли шесть человек. Среди жертв — шестилетний ребенок.
Шоу-бизнес
Винокур прокомментировал планы Ротару выступить в России
Спорт
Сборная России по пляжному футболу победила в стартовом матче ЧМ
Сборная России по пляжному футболу победила в стартовом матче с Сенегалом со счетом 8:7 на чемпионате мира 22 ноября.
Здоровье
В Волгограде около тысячи человек заразились ВИЧ-инфекцией
В Волгоградской области за год выявили около тысячи человек с медленно прогрессирующим заболеванием, вызываемое вирусом иммунодефицита.
Технологии
Более 80% заражений инфраструктуры компаний вредным ПО начинаются с фишинга
Компания Positive Technologies провела исследование киберугроз за третий квартал 2019 года и выяснила, что около 81% случаев заражений инфраструктуры компаний вирусами начинается в рассылки фишинговых писем.
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Макгрегор рассказал, с кем готов подраться в 2020 году
Армия и оружие
Глава украинского Генштаба назвал тех, кто украл унитазы с кораблей
Глава Генштаба Украины заявил, что корабли были приняты по описи.
Политика
НАТО не видит выгоды в прямом конфликте с Россией из-за Украины
Советник президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что НАТО пока не заинтересована в приеме Украины в свои ряды, чтобы не вступать в прямой конфликт с Россией.
Происшествия
В Екатеринбурге полицейский расстрелял молодого человека
В Екатеринбурге сотрудник полиции применил табельное оружие против гражданина 1991 года рождения.
Общество
Noize MC оштрафовали за поэтический баттл со Шнуровым
Авто
Kia Telluride назван «Внедорожником года»
Американское авторитетное автомобильное издание MotorTrend назвало «Внедорожником 2020 года» автомобиль Kia Telluride.
Политика
Медведев пообещал сохранить советские льготы
Председатель партии «Единая Россия», премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что ни один акт периода СССР, касающийся льгот и прав граждан, не будет аннулирован.
Музыка
Зрители раскритиковали Шнурова за судейство на «Голосе»
Музыкант Сергей Шнуров спровоцировал скандал на шоу "Голос".
Общество
Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения
"Сухое" арктическое вторжение, резко понизившее температуру в европейской части России, угрожает растениям и другим посадкам на участках жителей, сообщает портал "Метеовести".
Происшествия
Водитель устроил стрельбу из окна автомобиля в Петербурге
Политика
На одежде президента Украины заметили шеврон с черепом
На встрече с военнослужащими ВМС Украины президент страны Владимир Зеленский показался в форме, на шевроне которой изображен череп.
Шоу-бизнес
Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске
На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.
Единоборства
Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона мира по боксу по версии WBC
Боксер Деонтей Уайлдер одержал волевую побед над боксером Луисом Ортисом в бою за титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Происшествия
Взрыв в метро попал на видео. Вагон смерти на «Технологическом» встретили буднично
Взрыв в петербургском метрополитене 3 апреля 2017 года прогремел через семь секунд после того, как поезд заехал в тоннель к «Технологическому институту».
Происшествия
Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий
Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Кино
Шахназаров раскритиковал тенденциозные фильмы о проблемной России
Известный советский и российский режиссёр Карен Шахназаров, генеральный директор студии "Мосфильм" выразил обеспокоенность засильем на фестивалях русофобских фильмов отечественного производства.
Футбол
В Воронеже болельщики «Факела» напали после матча на футболистов
"Факел" проиграл со счётом 0:2. После завершения матча расстроенные болельщики сумели выбежать на поле, где они начали проявлять агрессию в сторону футболистов "Факела".
Футбол
«Локомотив» победил «Тамбов» в матче РПЛ
Футболисты «Локомотива» обыграли «Тамбов» в матче 17-го тура Российской премьер-лиги.
Политика
Юмашев рассказал, как Ельцин выбрал Путина своим преемником
22 июня 2018 года президент РФ Владимир Путин своим распоряжением назначил члена правления "Ельцин Центра" Валентина Юмашева своим советником на общественных началах.
Спорт
Шляхтин подал в отставку с поста президента ВФЛА
Президент Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин подал заявление об уходе в отставку.