Политический эксперт Андрей Головачев считает, что состояние у украинской экономики сейчас как у "больного человека". Об этом пишет издание "Главред".

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Политика Салливан рассказал об условиях улучшения отношений России и США Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.

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Шоу-бизнес Драку Басков и Крутой устроили после концерта в Минске На кадрах видно, как Басков и Крутой лежат на полу и в шутку бьют друг друга. Рядом стоят другие звезды и смеются над происходящим.

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Политика Савченко предрекла исчезновение Украины в 2023 году Законопроект о продаже сельскохозяйственных земель положит конец государственности Украины, заявила бывший депутат Верховной рады Надежда Савченко в интервью телеканалу КРТ.

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Политика NYT сообщила о подделке данных о вмешательстве Украины в выборы в США New York Times также отмечает, что президент США Дональд Трамп обсуждал тему украинского вмешательства в выборы с российским коллегой Владимиром Путиным, а также президентом Украины Владимиром Зеленским во время их июньского телефонного разговора.