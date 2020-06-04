Наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые вы не устанавливали, могут быть признаком того, что ваш телефон находится на прослушке.

с чего всё началось

Существует несколько признаков прослушки смартфона, один из распространенных - когда в гаджете присутствует стороннее приложение, которое сам владелец не устанавливал. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на руководителя информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова.

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