Технологии
Газета.RuЭксперт рассказал о приемах прослушки смартфона
Существует несколько признаков прослушки смартфона, один из распространенных - когда в гаджете присутствует стороннее приложение, которое сам владелец не устанавливал. Об этом сообщает агентство "Прайм" со ссылкой на руководителя информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова.
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с чего всё началось
Наличие дополнительного программного обеспечения, приложений, которые вы не устанавливали, могут быть признаком того, что ваш телефон находится на прослушке.ПРАЙМвчера в 19:05
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Общество
Как снизить размер удержания судебными приставами
Размер удержания, установленный вышеприведённой нормой, является максимальным и может быть снижен с учётом соблюдения указанного принципа исполнительного производства.
Золотухинская жизнь вчера в 04:19
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 02 июня в 05:28
Происшествия
В Красноярске обнаружили автомобиль напавших на инкассаторов
В управления МВД по региону заявили, что сотрудниками полиции был обнаружен автомобиль ВАЗ-2106, в котором передвигались злоумышленники, совершившие нападение на инкассаторов.
Газета.Ru вчера в 23:46
Наука
Компания РУСАЛ поздравляет с 85-летием профессора СФУ Петра Полякова
Один из самых авторитетных российских экспертов - доктор химических наук, профессор кафедры металлургии цветных металлов Сибирского федерального университета Петр Васильевич Поляков 5 июня отметит 85-летие.
ДЕЛА.ru вчера в 23:26
Общество
Мишустин поручил проанализировать указы по коронавирусу в Москве
Премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минюсту, Минздраву и Роспотребнадзору изучить применение нормативных актов, принятых московскими властями для борьбы с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:30
Экономика
Каникулы провалились: в Совфеде предложили кредитную амнистию
Москва, 2 июня 2020, 11:49 — REGNUM Член Совфеда Владимир Кравченко констатировал провал объявленных на фоне спада экономики из-за коронавируса кредитных каникул и предложил провести в России кредитную амнистию, передает корреспондент ИА REGNUM 2 июня.
REGNUM 02 июня в 04:49
Общество
Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции
Три региона Сибири рискуют провалить голосование по Конституции Темпы заболеваемости коронавирусом в ряде российских регионов на протяжении нескольких дней бьют рекорды.
Tomsk.Ru вчера в 20:53
Футбол
СМИ: Главный тренер «Арсенала» обсудил с Аршавиным возможный трансфер Азмуна из «Зенита»
Как сообщает AreaNapoli, главный тренер «канониров» Микель Артета уже обсудил возможный трансфер со своим бывшим партнёром по «Арсеналу» Андреем Аршавиным, который на данный момент является советником генерального директора «Зенита» по молодёжному футболу.
RT на русском 01:17
Общество
Собянин пообещал уничтожить данные системы цифровых пропусков
Глава Минкомсвязи Максут Шадаев в конце мая обещал, что ведомство также уничтожит данные, которые были получены при работе приложения ведомства для выдачи цифровых пропусков.
РБК 01:01
Общество
Для водителей придумали новый штраф в 50 000 рублей
Штраф за вождение в нетрезвом виде хотели увеличить с 30 000 до 40 000 рублей.
AutoNews 01 июня в 08:13
Политика
Александр Лукашенко отправил в отставку правительство Беларуси
Александр Лукашенко в среду во второй половине дня подписал указ об отставке правительства страны. Об этом сообщает агентство БЕЛТА.
Российская газета вчера в 12:44
Экономика
К концу недели Сбербанк перейдет на новую систему переводов
К концу недели Сбербанк завершит переход на новую систему переводов с подпиской, рассказала РИА Новости зампред правления Сбербанка Светлана Кирсанова.
Невские Новости вчера в 02:03
Финансы
Эксперты Standard Chartered предрекли доллару резкое падение
Не исключены и отрицательные значения, в результате чего резкого падения доллара не избежать, уверены эксперты банка Standard Chartered.
Народные новости 02 июня в 12:29
Политика
Трое южноуральских депутатов подписали письмо против поправок в Конституцию
Депутаты из Челябинской области оставили подписи под открытым письмом против внесения изменений в Конституцию.
Эхо Москвы в Челябинске 00:09
Футбол
В Хорватии Широкова считают главным алкоголиком современного футбола
По мнению издания, Широков пристрастился к алкоголю в достаточно раннем возрасте и был одним из главных пьяниц среди футболистов.
BetOn вчера в 06:43
Происшествия
В Китае мужчина с ножом напал на группу школьников
В городе Учжоу на юге Китая около 20 человек пострадали в результате нападения мужчины с ножом на группу школьников.
Российская газета 00:09
Происшествия
В Оренбурге завели дело о халатности после изъятия детей из семьи
Прокуратура Оренбургской области завела уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ), после того как стало известно, что чиновники без постановления суда изъяли детей из многодетной семьи в поселке Тюльпанный, сообщает местное издание 1743.ru.
РБК 00:47
Происшествия
В Новосибирской области скончались ещё две пациентки с коронавирусом
Новосибирск, 4 июня 2020, 07:41 — REGNUM В Новосибирской области по данным на утро сегодня, 4 июня, за сутки выявлено 104 новых случая заражения коронавирусом, 27 пациентов выздоровели, две пациентки в возрасте 34 и 59 лет скончались.
REGNUM 00:41
Шоу-бизнес
Юлия Барановская переехала с детьми в свой новый дом
В 2017 году телеведущая приобрела свои первые аппартаменты. А теперь Юлия с тремя детьми переехала в большой новый дом.
Paparazzi.ru 02 июня в 08:00
Общество
Свыше половины торговых сетей в России могут закрыть часть магазинов
Свыше половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за вызванного пандемией коронавируса кризиса.
Газета.Ru вчера в 02:36
Хоккей
«Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших хоккейных клубов Европы
Казанский хоккейный клуб «Ак Барс» занял третье место в рейтинге лучших клубов Европы. Об этом сообщает хоккейный портал HockeyArchives.
Татар-информ вчера в 08:50
Политика
Имидж США «рушится на глазах», пишет польское СМИ
Имидж США "рушится на глазах" из-за беспорядков в этой стране, пишет одно из крупнейших польских изданий Rzeczpospolita.
РИА Новости вчера в 23:06
Спорт
GOG дарит три игры
В сервисе GOG пользователи могут скачать классическое приключение Delores: A Thimbleweed Park Mini-Adventure.
Городской портал Новый Нижний вчера в 16:00
Здоровье
Препарат компании «Р-Фарм» был рекомендован для лечения коронавируса
Российский препарат "Артлегиа" ("Олокизумаб"), который был разработан компанией "Р-Фарм", уже внесен в рекомендации Министерства Здравоохранения Российской Федерации по лечению новой коронавирусной инфекции.
P1spb.ru вчера в 12:19
Происшествия
Двух фигурантов секс-скандала в уфимском МВД полностью оправдали
Вести.Ru вчера в 02:32
Культура
К Международному дню защиты детей сегодня на телеканале Dомашний стартует спецпроект «Выбор матери». Уроки любви
Молодежная газета (Уфа) 01 июня в 00:52
Общество
Актер из рекламы за поправки в Конституцию решил голосовать против
Что касается участия в съемках ролика, то Александр Филимоненко заявил, что его просто использовали и он вообще не знал, с какой целью снималось видео.
Новые Известия 02 июня в 15:21
Спорт
Дубов обыграл Накамуру в армагеддоне и выиграл онлайн-турнир по рапиду
Российский шахматист Даниил Дубов победил американца Хикару Накамуру в третьем финальном матче и выиграл онлайн-турнир по рапиду.
РИА Новости вчера в 13:23