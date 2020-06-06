Энергетика

ПРАЙМПРАЙМОПЕК согласовала продление сокращения добычи

ОПЕК согласовала продление сокращения добычи нефти на текущем уровне 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, знакомый с проектом коммюнике.
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