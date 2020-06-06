Энергетика
ПРАЙМОПЕК согласовала продление сокращения добычи
ОПЕК согласовала продление сокращения добычи нефти на текущем уровне 9,7 миллиона баррелей в сутки до конца июля, сообщил РИА Новости источник в одной из делегаций, знакомый с проектом коммюнике.
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Культура
Открылся первый виртуальный рынок российского контента
Более 120 российских компаний представят 300 новых фильмов, сериалов, анимационных и документальных проектов, телевизионных шоу 400 закупщикам и продюсерам из 55 стран мира.
Кинобизнес сегодня 03:32
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал сообщения о скандале на похоронах Кокшенова
ИА "Ореанда-Новости" Актёром Алексеем Паниным в беседе с журналистом радиостанции "Говорит Москва", были опровергнуты сообщения, появившиеся в СМИ, о том, что им якобы был устроен скандал на похоронах Михаила Кокшенова, народного артиста России, сообщает РИА Новости.
Ореанда-Новости вчера в 11:52
Авто
Рассекречен самый бюджетный кроссовер Skoda
Новый Skoda Kliq в первую очередь появится на индийском рынке.
Новые автомобили вчера в 23:57
Религия
Православные христиане отмечают День Святого Духа 8 июня
Известия вчера в 18:53
Шоу-бизнес
Норкин опубликовал фото с похорон супруги
Телеведущий Андрей Норкин опубликовал фото с похорон своей супруги Юлии, которая вела программу на радио «Комсомольская правда».
News.ru 06 июня в 14:51
Общество
Новая Зеландия отменила социальное дистанцирование из-за коронавируса
Новая Зеландия одной из первых среди стран южной части Тихого океана отменила требование к соблюдению социального дистанцирования между людьми из-за угрозы коронавируса.
РБК 05:27
Здоровье
В Ростовской области за сутки коронавирус выявили у 212 человек
Ростов-на-Дону, 6 июня 2020, 11:23 — REGNUM В Ростовской области за сутки коронавирус подтверждён ещё у 212 человек.
REGNUM 06 июня в 04:23
Происшествия
В Сиэтле в толпу протестующих въехал автомобиль
В Сиэтле, как и многие другие американские города, охваченном протестами из-за гибели от рук полицейских афроамериканца Джорджа Флойда, в толпу манифестантов въехал автомобиль, после столкновения с заграждением водитель вышел из машины и отрыл огонь из пистолета.
Российская газета 03:17
Общество
Армен Джигарханян снова попал в больницу
Известия 05:26
Общество
В России готовятся к постепенному открытию туристического сезона
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил о готовности к постепенному открытию курортного сезона в России.
Газета.Ru 04:34
Политика
Захарова прокомментировала беспорядки в США
Газета.Ru вчера в 12:45
Футбол
Вагнер Лав не сможет сыграть за ЦСКА в нынешнем сезоне
Бразилец выступал за ЦСКА с 2004 по 2009 годы, а также в 2013 году. Лав сыграл в 173 матчах и отметился 86 голами.
Metaratings 03:41
Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru вчера в 21:14
Общество
Жара в столице спадет к выходным
Жара в столице спадет к выходным. В субботу в городе ожидается 17–22 градуса тепла.
Вечерняя Москва 04:12
Футбол
«Локомотив» сыграл вничью с «Динамо» в товарищеском матче
RT на русском вчера в 12:08
Происшествия
Стрелявший на юго-западе Москвы мужчина умер в больнице
Мужчина, стрелявший из окна квартиры на улице Строителей в Москве, умер.
РИА Новости 03:32
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета 00:07
Здоровье
В Алтайском крае выявлено еще 64 случая заражения коронавирусом
На 7 июня 2020 года в Алтайском крае выявлено 64 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Аргументы и Факты - Алтай вчера в 03:00
Общество
Количество фейков в интернете выросло в 10 раз в период пандемии
"В истекшем периоде 2020 года отмечен рост количества размещаемой в сети интернет недостоверной общественно значимой информации, что в первую очередь связано с ситуацией вокруг распространения в мире новой коронавирусной инфекции COVID-19", - сообщили в надзорном ведомстве.
ТАСС 05:14
Политика
Елена Шувалова исключена из КПРФ
Депутата Мосгордумы Елену Шувалову исключили из партии КПРФ, сообщил «Новой газете» депутат Евгений Ступин, на пленуме партии не присутствовавший.
Коммерсантъ вчера в 11:03
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными автоматическими КПП
Автоновости дня вчера в 04:07
Гаджеты
В России названы самые популярные смартфоны
В сети МТС 3% абонентов используют iPhone 7, а он и является самым популярным аппаратом среди остальных.
Astera вчера в 16:02
Шоу-бизнес
Екатерина Климова похвасталась своей дачей на 15 соток
Актриса Екатерина Климова в студии программы «Звезды сошлись» на канале НТВ похвасталась своей дачей.
Телепрограмма 05:13
Происшествия
Жителя Ростовской области заподозрили в убийстве двух рыбаков
Жителя села Новобатайск в Ростовской области задержан по подозрению в убийстве двух рыбаков, сообщили в региональном управлении СКР.
Интерфакс 04:54
Происшествия
В Петербурге пациент больницы ранил двух женщин
В Петербурге пациент Елизаветинской больницы ранил двух женщин, которые тоже проходят там лечение.
Российская газета 05:02
Здоровье
В Забайкалье прибыл замминистра здравоохранения РФ
В Забайкальский край приехал замминистра здравоохранения России в составе рабочей группы.
Байкал24 02:20
Здоровье
Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов
Минздрав вводит нормы времени посещения специалистов Минздрав уточнил нормативы времени приема одного пациента у инфекционистов, онкологов, хирургов в амбулаторном звене.
Коммерсантъ вчера в 13:48
Здоровье
В Саратовской области коронавирусом за сутки заболели 137 человек
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 8 июня выявлено 137 новых пациентов с коронавирусом.
Регион 64 01:54