Энергетика
РБКМексика отказалась продлить сокращение добычи нефти до конца июля
Мексика не присоединится к продлению сокращения добычи нефти до конца июля. Об этом заявила министр энергетики страны Росио Нале, передает Reuters. Накануне, 6 июня, страны ОПЕК+ договорились еще на месяц сохранить общую квоту в 9,7 млн барр. в сутки, действующую в мае и июне.
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«Есть другие страны, которые продлили свои сокращения до июля, в этом случае мы сказали нет, мы будем придерживаться соглашения, которое мы подписали в апреле», — цитирует Нале Reuters.Экспресс газета00:00
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Министры ОПЕК+ ратифицируют продление на июль сокращения добычи нефти без учета Мексики
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