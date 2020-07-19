Коронавирус

ИзвестияИзвестияЭксперт рассказал о влиянии вакцинации от COVID-19 на другие прививки

Вакцинация от коронавирусной инфекции не станет препятствием для других прививок, в том числе сезонных.
Читать в источнике
Комментировать183
с чего всё началось

Эксперт: испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода

Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода, после того, как будет получен необходимый положительный опыт применения вакцины у взрослых.
ТАСС00:40

Подробнее о событии

Гинцбург рассказал, кого нужно первыми привить от коронавируса

RT на русском02:18

Минздрав РФ: кто должен первым получить прививку от коронавируса

URA.Ru01:18

Эксперт рассказал о влиянии вакцинации от COVID-19 на другие прививки

Известия01:19

Глава Центра Гамалеи назвал приоритетных граждан для вакцинации от COVID

РБК00:46

Вакцина от коронавируса может потребовать обновления через несколько лет

Коммерсантъ00:46

Эксперт рассказал, кому нужна прививка от коронавируса в первую очередь

Газета.Ru01:25

В Центре Гамалеи рассказали о количестве прививок вакциной от коронавируса

Комсомольская правда01:07
Показать все источники
Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 02:49, Ашберн
Общество

На Дальнем Востоке возобновились митинги в поддержку Фургала

РБК 01:21
59
Происшествия

В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян

Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
362
Фигурное катание

Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве

18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
100
Общество

В Москве от коронавируса вылечились больше 170 тысяч пациентов

Ракова добавила, что всего в Москве вылечились от инфекции 170 539 человек.
Газета.Ru 02:25
584
Общество

Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»

Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
1,3K
Общество

В Москве и Подмосковье объявили «желтый» уровень погодной опасности

РБК вчера в 22:39
20
Политика

Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть

Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
428
Спорт

40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры

С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
Парламентская газета вчера в 18:17
Происшествия

На Нижегородской эстакаде в Москве перевернулись два грузовика

На Нижегородской эстакаде на западе Москвы произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
РБК 02:20
1
Происшествия

В Хабаровске и Владивостоке возобновились акции в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала

Владимир Жириновский уверен, что Владимир Путин в понедельник подпишет указ о назначении врио губернатора Хабаровского края.
Эхо Москвы 01:09
Единоборства

Аскар Аскаров победил бразильца Пантожу на турнире в ОАЭ

Вести.Ru 01:05
1
Происшествия

В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки

RT на русском вчера в 13:14
156
Экономика

Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%

Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
2K
Политика

The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России

Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
105
Шоу-бизнес

Василий Ливанов отметит 85-летие

ТАСС вчера в 17:06
Общество

Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе

Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
1,1K
Общество

Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек

Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
775
Политика

Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения

Газета.Ru 02:31
1,5K
Общество

Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей

Грузия интересуется летучими мышами с территории Южной Осетии и пытается их отлавливать для исследований в грузино-американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара».
Lenta.ru вчера в 08:03
27
Наука

Специалисты рассказали, почему кости лягушек с прозрачной кожей оказались зелеными

Vevby.ru 16 июля в 19:02
Автоспорт

Глава ФИА заявил, что скоро Михаэля Шумахера увидит весь мир

Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт намекнул, что в состоянии семикратного чемпиона мира в "Формуле-1" Михаэля Шумахера наметился прогресс.
Вести.Ru 02:08
Общество

Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе

В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
173
Здоровье

Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе

По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии.
РБК вчера в 15:02
49
Хоккей

«Авангард» подписал однолетний контракт с форвардом Секачем

ProstoProSport 17 июля в 04:38
Авто

Hyundai отзывает в России более 18 тыс. автомобилей

Из-за возможных проблем с системой ABS ремонту подлежат 18 563 автомобиля, выпущенных в период с 16 марта 2005-го по 22 сентября 2009 года.
Автоновости дня вчера в 14:20
43
Футбол

«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом Кубка Англии

Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия вчера в 18:07
Наука

Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые

RuNews24.ru вчера в 08:25
11
Энергетика

Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%

В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 17 июля в 02:43
7,3K
Происшествия

На Урале горит заповедник «Денежкин камень»

Североуральск, Свердловская область, 19 июля 2020, 07:02 — REGNUM В Свердловской области загорелся заповедник «Денежкин камень».
REGNUM 00:02
6
Наука

Ученые рассказали о возникновении нового океана

Газета.Ru 02:19
138
Как работают Яндекс.Новости?
Главное