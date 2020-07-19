Коронавирус
ИзвестияЭксперт рассказал о влиянии вакцинации от COVID-19 на другие прививки
Вакцинация от коронавирусной инфекции не станет препятствием для других прививок, в том числе сезонных.
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с чего всё началось
Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода, после того, как будет получен необходимый положительный опыт применения вакцины у взрослых.ТАСС00:40
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Происшествия
В московском отеле нашли тело психиатра Амбарцумян
Тело психиатра, судебно-психиатрического эксперта и сексолога Анны Амбарцумян обнаружили в одном из номеров гостиницы «Петр I», расположенной на улице Неглинной в центре Москвы.
РБК вчера в 08:57
Фигурное катание
Фигуристка Екатерина Александровская погибла в Москве
18 июля в Москве было найдено тело российской фигуристки Екатерины Александровской, которая с 2016 года представляла на соревнованиях Австралию.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
В Москве от коронавируса вылечились больше 170 тысяч пациентов
Ракова добавила, что всего в Москве вылечились от инфекции 170 539 человек.
Газета.Ru 02:25
Общество
Посол подтвердил сообщения о запрете на армянские товары в «Фуд Сити»
Тагонян Напомним, 17 июля в соцсетях появились сообщения о том, что с рынка "Фуд Сити" вывезли фуры с товарами из Армении.
REGNUM вчера в 15:14
Политика
Маргарита Симоньян раскритиковала армянскую власть
Обращение к армянской власти по поводу процессов, происходящих в стране, опубликовала известная российская журналистка, главный редактор телеканала Russia Today и информационного агентства Sputnik Маргарита Симоньян 18 июля в своем официальном Telegram-канале.
ИА Красная Весна вчера в 11:22
Спорт
40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры
С 19 июля по 3 августа 1980 года в Москве на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени Ленина проходили XXII летние Олимпийские игры.
Парламентская газета вчера в 18:17
Происшествия
На Нижегородской эстакаде в Москве перевернулись два грузовика
На Нижегородской эстакаде на западе Москвы произошло ДТП с участием двух грузовых автомобилей, передает «РИА Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб.
РБК 02:20
Происшествия
В Хабаровске и Владивостоке возобновились акции в поддержку арестованного губернатора края Сергея Фургала
Владимир Жириновский уверен, что Владимир Путин в понедельник подпишет указ о назначении врио губернатора Хабаровского края.
Эхо Москвы 01:09
Происшествия
В Екатеринбурге нашли организаторов незаконной дискотеки
RT на русском вчера в 13:14
Экономика
Реальные располагаемые доходы россиян снизились за три месяца на 8%
Реальные располагаемые доходы россиян за три месяца упали на восемь процентов, в начале года они росли, сообщили в Росстате.
РИА Новости 17 июля в 13:30
Политика
The National Interest испугался запрета на экспорт зерна из России
Издание отмечает, что даже когда вводилась квота на экспорт пшеницы в 2010 году из-за засухи, у России оставались значительные запасы зерна, как и в ситуации с нынешним годом.
Известия 01:24
Шоу-бизнес
Василий Ливанов отметит 85-летие
ТАСС вчера в 17:06
Общество
Рособрнадзор: задачи ЕГЭ по химии соответствуют школьной программе
Рособранадзор отверг обвинения в слишком сложных ЕГЭ по химии, заявив, что задания экзамена не выходили за рамки школьной программы, передает ТАСС.
Газета.Ru 17 июля в 13:31
Общество
Генсек ООН обеспокоен сосредоточением богатств только у 26 человек
Генсек ООН заявил о растущем неравенстве на планете.
BFM.ru вчера в 14:52
Общество
Южная Осетия обвинила Грузию в краже летучих мышей
Грузия интересуется летучими мышами с территории Южной Осетии и пытается их отлавливать для исследований в грузино-американской лаборатории, известной как «Исследовательский центр общественного здоровья имени Ричарда Лугара».
Lenta.ru вчера в 08:03
Наука
Специалисты рассказали, почему кости лягушек с прозрачной кожей оказались зелеными
Vevby.ru 16 июля в 19:02
Автоспорт
Глава ФИА заявил, что скоро Михаэля Шумахера увидит весь мир
Президент Международной автомобильной федерации (ФИА) Жан Тодт намекнул, что в состоянии семикратного чемпиона мира в "Формуле-1" Михаэля Шумахера наметился прогресс.
Вести.Ru 02:08
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Здоровье
Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе
По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии.
РБК вчера в 15:02
Хоккей
«Авангард» подписал однолетний контракт с форвардом Секачем
ProstoProSport 17 июля в 04:38
Авто
Hyundai отзывает в России более 18 тыс. автомобилей
Из-за возможных проблем с системой ABS ремонту подлежат 18 563 автомобиля, выпущенных в период с 16 марта 2005-го по 22 сентября 2009 года.
Автоновости дня вчера в 14:20
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом Кубка Англии
Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия вчера в 18:07
Наука
Основные механизмы долголетия и старения раскрыли американские ученые
RuNews24.ru вчера в 08:25
Энергетика
Цена на газ для населения повысится с 1 августа на 3%
В 2019 году цена выросла на 1,4%, а в 2018 — на 3,4%. Приказ об индексации цен на газ для промышленности пока не обнародован.
Газета.Ru 17 июля в 02:43
Происшествия
На Урале горит заповедник «Денежкин камень»
Североуральск, Свердловская область, 19 июля 2020, 07:02 — REGNUM В Свердловской области загорелся заповедник «Денежкин камень».
REGNUM 00:02
Наука
Ученые рассказали о возникновении нового океана
Газета.Ru 02:19