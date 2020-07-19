Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода, после того, как будет получен необходимый положительный опыт применения вакцины у взрослых.

с чего всё началось

Вакцинация от коронавирусной инфекции не станет препятствием для других прививок, в том числе сезонных.

Эксперт рассказал о влиянии вакцинации от COVID-19 на другие прививки

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