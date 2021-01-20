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РИА Новости

Эксперт рассказал об эффективных способах накопления денег

Важен и срок, в течение которого планируется создать портфель средств, а также возможность в любое время забрать вложенные деньги, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.В источнике
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ПРАЙМ

Эксперт назвал самый эффективный способ накопления денег

Наиболее безопасным, но и достаточно низкодоходным, является способ накопления на банковских вкладах. Если банк входит в систему страхования банковских вкладов, в случае отзыва лицензии государством гарантируется возврат денежных средств (до 1,4 млн рублей).
ПРАЙМ17:01
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Россиянам рассказали об основных способах накопления денег

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Названы эффективные способы накопления денег

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Эксперт рассказал об эффективных способах накопления денег

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Эксперт назвал самый эффективный способ накопления денег

ПРАЙМ17:01

«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в чемпионате Англии

В перенесенном матче первого тура Английской Премьер-лиги "Манчестер Сити" принимал "Астон Виллу" и одержал победу со счетом 2:0. Победу принесли гол Бернарду Силвы на 79-й минуте и пенальти, реализованный Илкаем Гюндоганом на 90-й минуте.
«Манчестер Сити» обыграл «Астон Виллу» в чемпионате Англии
Bobsoccerвчера в 14:59

Сбербанк снизил ставки по «Дальневосточной ипотеке»

Сбербанк снизил ставки по «Дальневосточной ипотеке» на 0,7 процентного пункта Получить льготную ипотеку по новой сниженной ставке можно до 31 декабря 2024 года Автор: Служба новостей Фото: Сбербанк Дата: 18.01.2021 (CHELINDUSTRY) Сбербанк снизил ставки по «Дальневосточной ипотеке» на 0,7 процентного пункта.
Chelindustry.ru18 января в 03:14

«Челси» может уволить Лэмпарда, если сегодня команда проиграет «Лестеру»

Руководство "Челси" готово уволить Фрэнка Лэмпарда, если команда во вторник потерпит поражение от "Лестера", утверждает talkSPORT.По информации источника, в руководстве лондонского клуба неудовлетворены результатами команды в текущем сезоне, учитывая вложенные в трансферы 250 млн евро.
Soccer.ru19 января в 05:42

Суд освободил вернувшегося из Германии экс-владельца «Трех китов» Сергея Зуева

Суд освободил вернувшегося из Германии экс-владельца "Трех китов" Сергея Зуева Как стало известно "Ъ", Одинцовский горсуд Московской области отказал следователям подмосковной полиции в удовлетворении ходатайства об аресте скандально известного бизнесмена Сергея Зуева.
Коммерсантъ19 января в 14:52