Эксперт рассказал об эффективных способах накопления денег
Важен и срок, в течение которого планируется создать портфель средств, а также возможность в любое время забрать вложенные деньги, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.В источнике
С чего всё началось
Эксперт назвал самый эффективный способ накопления денег
Наиболее безопасным, но и достаточно низкодоходным, является способ накопления на банковских вкладах. Если банк входит в систему страхования банковских вкладов, в случае отзыва лицензии государством гарантируется возврат денежных средств (до 1,4 млн рублей).
ПРАЙМ17:01
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