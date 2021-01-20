Важен и срок, в течение которого планируется создать портфель средств, а также возможность в любое время забрать вложенные деньги, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.

С чего всё началось Эксперт назвал самый эффективный способ накопления денег Наиболее безопасным, но и достаточно низкодоходным, является способ накопления на банковских вкладах. Если банк входит в систему страхования банковских вкладов, в случае отзыва лицензии государством гарантируется возврат денежных средств (до 1,4 млн рублей). ПРАЙМ 17:01