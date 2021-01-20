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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт рассказал об эффективных способах накопления денег

Важен и срок, в течение которого планируется создать портфель средств, а также возможность в любое время забрать вложенные деньги, рассказал агентству "Прайм" старший преподаватель кафедры банковского дела университета "Синергия" Дмитрий Ферапонтов.В источнике
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ПРАЙМ

Эксперт назвал самый эффективный способ накопления денег

Наиболее безопасным, но и достаточно низкодоходным, является способ накопления на банковских вкладах. Если банк входит в систему страхования банковских вкладов, в случае отзыва лицензии государством гарантируется возврат денежных средств (до 1,4 млн рублей).
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