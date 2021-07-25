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Эксперт рассказал об эксплуатации «Северного потока – 2»

Россия, скорее всего, сможет загружать морскую часть газопровода «Северный поток – 2» на полную мощность, рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков 23 июля.
Известия
Юшков также отметил, что ввод в эксплуатацию нового газопровода позволит снизить негативное влияние на экономику.
ПРАЙМ
Существует возможность продолжить оплату и при этом не осуществлять поставки через посредников.
ПРАЙМ
Сокращение дальности транспортировки ведет к тому, что потребность в энергии для перекачки снижается, что приводит к снижению вредных выбрососв.
ПРАЙМ

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Эксперт Финансового университета прокомментировал будущую эксплуатацию «Северного потока - 2»

ПРАЙМ06:16

Эксперт рассказал об эксплуатации «Северного потока – 2»

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