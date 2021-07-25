В Чехии обвинили американских дипломатов в терроризме против России

По словам журналиста, чешские политики обвиняют в терроризме Москву за инцидент со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м, хотя, на самом деле, террористическую деятельность осуществляют их американские коллеги.