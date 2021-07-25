Россия, скорее всего, сможет загружать морскую часть газопровода «Северный поток – 2» на полную мощность, рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков 23 июля.
По словам журналиста, чешские политики обвиняют в терроризме Москву за инцидент со взрывами на складе боеприпасов во Врбетице в 2014-м, хотя, на самом деле, террористическую деятельность осуществляют их американские коллеги.
Президент РФ Владимир Путин в воскресенье после Главного военно-морского парада принимает участие в церемонии спуска на воду супертраулера новейшего поколения - большого морозильного рыболовного траулера проекта СТ-192 "Механик Сизов".
Российская фехтовальщица на рапирах Лариса Коробейникова проиграла в полуфинале личного первенства Олимпиады в Токио американке Ли Кифер со счетом 15:6. Ранее россиянка Инна Дериглазова вышла в финал личного первенства, где встретится с Ли Кифер.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко выразил соболезнования родным и коллегам генерального директора НМИЦ гематологии Минздрава России Валерия Савченко, который скончался в воскресенье в возрасте 69 лет, сообщила пресс-служба Минздрава России.
Расстыковка от Международной космической станции (МКС) старого российского модуля "Пирс", которому предстоит освободить место новому модулю "Наука", отложена с 25 на 26 июля, сообщил командиру станции Акихико Хосиде специалист хьюстонского центра управления полетами.
Спортивный журналист из Нидерландов Йохан Дерксен раскритиковал голкипера женской сборной Бразилии Барбару после игры второго тура группового раунда футбольного турнира на Олимпиаде против нидерландцев.