Россия, скорее всего, сможет загружать морскую часть газопровода «Северный поток – 2» на полную мощность, рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков 23 июля.
«С Ямала, где ведется основная добыча российского газа, до Германии по северному маршруту расстояние меньше на 1800 км. Чем меньше качаешь, тем меньше тратишь энергии, меньше происходит выбросов», — заявил Юшков.
Россия, скорее всего, сможет загружать морскую часть газопровода «Северный поток – 2» на полную мощность, рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков 23 июля.
Греческая полиция разогнала в субботу вечером массовый митинг противников принудительной вакцинации против коронавируса, которые собрались на центральной площади Синтагма, передает корреспондент ТАСС с места событий.