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Эксперт рассказал об эксплуатации «Северного потока – 2»

Россия, скорее всего, сможет загружать морскую часть газопровода «Северный поток – 2» на полную мощность, рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков 23 июля.
Известия
«Газпром» сможет продавать газ в 12 милях от берега Германии на дне моря, где формально начинается Евросоюз.
Известия
Там просто передавать часть газа другим собственникам — европейским потребителям.
Известия
«С Ямала, где ведется основная добыча российского газа, до Германии по северному маршруту расстояние меньше на 1800 км. Чем меньше качаешь, тем меньше тратишь энергии, меньше происходит выбросов», — заявил Юшков.
Известия

С чего всё началось

Эксперт рассказал об эксплуатации «Северного потока – 2»

Россия, скорее всего, сможет загружать морскую часть газопровода «Северный поток – 2» на полную мощность, рассказал «Известиям» эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков 23 июля.
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