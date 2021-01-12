Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
РИА Новости
РИА Новости

Эксперт рассказал об изменениях, которые ждут рубль в ближайшие дни

Если не произойдет улучшение внешнего фона, рубль продолжит находиться под давлением. В ближайшие дни пара USD/RUB может откатиться к уровню 75 рублей, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.В источнике
ПРАЙМ
Политика Сегодня
ФАН
URA.Ru
ИА ЯСИА
Национальная служба новостей
Экономика сегодня
Amur.life
RuNews24.ru
РИА Новости
С чего всё началось
ПРАЙМ

Финансист рассказал, какие изменения ждут рубль в ближайшие дни

Без существенного улучшения внешнего фона рубль, скорее всего, продолжит находиться под давлением, в ближайшие дни пара USD/RUB способна уйти к уровню 75 рублей, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.
ПРАЙМ17:01
Подробнее о событии
URA.Ru

Финансист рассказал, какие изменения ждут рубль в ближайшее время

URA.Ru17:54
Online47.ru

Эксперт считает, что курс рубля может вновь упасть в ближайшие дни

Online47.ru18:14
Национальная служба новостей

Эксперт спрогнозировал курс рубля на ближайшие дни

Национальная служба новостей17:59
Экономика сегодня

Экономист Бабин рассказал о судьбе рубля в ближайшие дни

Экономика сегодня18:40
News.ru

Эксперт допустил ослабление рубля в ближайшие дни

News.ru17:53
РИА Новости

Эксперт рассказал об изменениях, которые ждут рубль в ближайшие дни

РИА Новости17:18
ПРАЙМ

Финансист рассказал, какие изменения ждут рубль в ближайшие дни

ПРАЙМ17:01

Риелторы рассказали, когда выгоднее купить жилье в 2021 году

В 2021 году выгодным временем для покупки жилой недвижимости станет первый квартал, когда на рынке произойдет замедление роста цен в результате частичного насыщения спроса, считает управляющий партнер риелторской сети "Миэль" Ирина Пешич.
Риелторы рассказали, когда выгоднее купить жилье в 2021 году
РИА Новости19:00

Китайские эксперты указали американцам на ошибки при «уничтожении С-400»

Российские медиа провели анализ строительства военно-воздушных и аэрокосмических сил за этот год и пришли к выводу, что американцы ошиблись в своих расчетах: военные РФ систематически создают противоракетный космический «барьер» и могут оперативно реагировать на военные провокации Запада.
ФАН10 января в 03:44