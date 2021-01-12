Если не произойдет улучшение внешнего фона, рубль продолжит находиться под давлением. В ближайшие дни пара USD/RUB может откатиться к уровню 75 рублей, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

С чего всё началось Финансист рассказал, какие изменения ждут рубль в ближайшие дни Без существенного улучшения внешнего фона рубль, скорее всего, продолжит находиться под давлением, в ближайшие дни пара USD/RUB способна уйти к уровню 75 рублей, рассказал агентству "Прайм" эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин. ПРАЙМ 17:01