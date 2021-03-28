Между ценой на металл и ростом инфляции существует корреляция в 90%. Укреплению золота способствуют также ослабление доллара и "бесконтрольное печатание денег в развитых странах".

С чего всё началось Эксперт рассказал, какие инвестиции побеждают инфляцию В условиях ускорения инфляции инвесторам стоит покупать реальные активы (сырьё, сельхозпродукцию, промышленные и драгметаллы) и уменьшить долю финансовых (акции, облигации), а лучшим антиинфляционным активом традиционно считается золото, рассказал РИА Новости директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов. РИА Новости 01:15