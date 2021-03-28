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Газета.Ru

Эксперт рассказал о лучшем антиинфляционном активе

Между ценой на металл и ростом инфляции существует корреляция в 90%. Укреплению золота способствуют также ослабление доллара и "бесконтрольное печатание денег в развитых странах".В источнике
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С чего всё началось

Эксперт рассказал, какие инвестиции побеждают инфляцию

В условиях ускорения инфляции инвесторам стоит покупать реальные активы (сырьё, сельхозпродукцию, промышленные и драгметаллы) и уменьшить долю финансовых (акции, облигации), а лучшим антиинфляционным активом традиционно считается золото, рассказал РИА Новости директор департамента инвестиций международного инвестиционного фонда Technology of the Future Максим Ачкасов.
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