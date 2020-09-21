Эксперт рассказал, от чего зависит будущее рубля
Независимый финансовый консультант Виталий Калугин в беседе с URA.RU рассказал, что динамика курса рубля зависит от итогов президентских выборов в США. По его мнению, если победит действующий американский лидер Дональд Трамп, то доллар будет равен примерно 68 рублям.В источнике
С чего всё началось
Экономист раскрыл, как повлияют выборы в США на курс рубля
Дальнейшая судьба рубля зависит от того, кто победит на выборах в США. Об этом заявил URA.RU независимый финансовый консультант Виталий Калугин.
URA.Ruвчера в 17:34
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