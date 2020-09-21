Экономика сегодня 9

Независимый финансовый консультант Виталий Калугин в беседе с URA.RU рассказал, что динамика курса рубля зависит от итогов президентских выборов в США. По его мнению, если победит действующий американский лидер Дональд Трамп, то доллар будет равен примерно 68 рублям.