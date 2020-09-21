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Газета.Ru
Газета.Ru

Эксперт рассказал, от чего зависит будущее рубля

Независимый финансовый консультант Виталий Калугин в беседе с URA.RU рассказал, что динамика курса рубля зависит от итогов президентских выборов в США. По его мнению, если победит действующий американский лидер Дональд Трамп, то доллар будет равен примерно 68 рублям.В источнике
С чего всё началось
URA.Ru

Экономист раскрыл, как повлияют выборы в США на курс рубля

Дальнейшая судьба рубля зависит от того, кто победит на выборах в США. Об этом заявил URA.RU независимый финансовый консультант Виталий Калугин.
URA.Ruвчера в 17:34
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АБН

Эксперт объяснил, как выборы в США могут повлиять на курс рубля

АБНвчера в 20:02
RT на русском

Эксперты оценили ситуацию с курсом рубля

RT на русскомвчера в 09:36
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Экономист оценил влияние выборов в США на курс рубля

Экономика сегоднявчера в 06:30
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Предсказан курс рубля в случае победы Трампа на выборах

Народные новостивчера в 03:54
Pravda.Ru

Экономист: курс рубля будет зависеть от выборов в США

Pravda.Ruвчера в 00:53
Газета.Ru

Эксперт рассказал, от чего зависит будущее рубля

Газета.Ruвчера в 12:36
URA.Ru

Экономист раскрыл, как повлияют выборы в США на курс рубля

URA.Ruвчера в 17:34

Вероятный преемник Меркель обвинил Россию в притоке беженцев в Европу

Кандидат на пост председателя Христианско-демократического союза Фридрих Мерц назвал бомбардировки в Сирии «варварскими действиями» российской армии и возложил ответственность за приток беженцев в Европу на президента России Владимира Путина.
Вероятный преемник Меркель обвинил Россию в притоке беженцев в Европу
Взгляд.рувчера в 03:10
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Сбербанк откажется от слова «банк» в новом логотипе

В декабре 2018 года глава банка Герман Греф заявлял журналистам, что экосистема под брендом Сбербанка может получить новое название, в том числе идут дискуссии о возможности убрать из ее названия слово "банк", хотя в финансовой части бренд сохранится.
ТАССвчера в 11:45
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Великобритания намерена лишить Россию контроля над Баренцевым морем

В ведомстве подчеркнули, что полны решимости отстаивать право на свободное судоходство за пределами Северного полярного круга и намерены лишить Россию контроля за Баренцевым морем.
ПолитРоссиявчера в 08:54
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NASA утвердило обновленный план лунной программы Artemis

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) представило в понедельник обновленный план своей лунной программы Artemis, первый этап которой (Artemis 1) теперь намечен на 2021 год, а второй (Artemis 2) - на 2023 год.
ТАСС18:35

Банки начали запускать перевод зарплат по номеру телефона

Банки решили самостоятельно, не дожидаясь ЦБ, запустить переводы зарплат по номеру телефона через Систему быстрых платежей (СБП) — для этого они используют уже работающий в СБП механизм переводов от юридического лица физическому.
РБКвчера в 16:13
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ФРГ отказалась комментировать переговоры с США по «Северному потоку-2»

Напомним, что ранее немецкое правительство обратилось к Вашингтону с предложением заключить сделку с США на крупную сумму в обмен на отказ Штатов от санкций в отношении "Северного потока – 2".
Evo-rus.comвчера в 10:26
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Ограничения на вакцинацию от коронавируса названы

Александр Караулов, завкафедрой клинической иммунологии и аллергологии Сеченовского университета и академик РАН, сообщил, что единственноым противопоказанием от вакцинации от COVID-19 российской вакциной является первичный иммунодефицит (ПИД).
Сайт интересных новостейвчера в 10:06
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