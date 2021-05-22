В Белоруссии ограничили доступ к российскому интернет-порталу о спорте

Доступ к популярному российскому интернет-порталу о спорте sports.ru ограничен в Белоруссии по решению министерства информации республики, следует из сообщений этого ведомства, которые возникают на интернет-страницах при попытке открыть сайт.