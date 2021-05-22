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Эксперт рассказал о защите от инфляции

«Выходящие сейчас данные по инфляции в развитых странах, на первый взгляд, полностью подтверждают опасения того, что инфляционные риски начинают себя проявлять «в полный рост», — рассказал директор банка в своем комментарии «РИА Новости».
Известия
В частности, золото подорожало на 10% с начала апреля.
ФАН
Благоприятна нынешняя ситуация в том числе для активов, которые рассматриваются как защитные или альтернативные.
Известия
Росту финансовых показателей экспортеров, банков и компаний потребительского сектора будет способствовать даже незначительное ускорение инфляции, считают аналитики.
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