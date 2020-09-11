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РИА Новости
РИА Новости

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.В источнике
С чего всё началось
ПРАЙМ

Эксперт рассказал, почему сейчас лучше не вкладываться в валюту

Если к концу года снизятся санкционные риски для России и ситуация на нефтяном рынке успокоится, это окажет стабилизирующее воздействие на отечественную валюту, рассказал агентству "Прайм" инвестиционный стратег "БКС Премьер" Александр Бахтин.
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Россиянам дали совет, как не потерять деньги при покупке валюты

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Президент РФС назвал Татарстан ведущим футбольным регионом страны

Президент РФС Александр Дюков посетил открытие крытого спортивного манежа в Казани наряду с Президентом РТ Рустамом Миннихановым и министром спорта РФ Олегом Матыциным, сообщает пресс-служба президента РТ.
Президент РФС назвал Татарстан ведущим футбольным регионом страны
Казанские ведомостивчера в 14:03

В Польше заявили об угрозе появления «новой формы Российской империи»

В случае «включения» Белоруссии в систему России существует риск появления «новой формы Российской империи», заявил в интервью Polskie Radio 24 профессор Академии военного искусства в Варшаве Пётр Грохмальский.
RT на русском00:08
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МВД готовит запрос ФРГ по ситуации с Навальным

После сообщений о выходе Алексея Навального из комы МВД России готовит дополнительный запрос Германии об оказании правовой помощи, сообщается на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу.
РИА Новости01:36
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Запасы нефти в США за неделю выросли на 2 млн баррелей

Коммерческие запасы нефти в США (без учета стратегического резерва) за неделю, которая завершилась 4 сентября, увеличились на 2 млн баррелей — до 500,4 млн баррелей, говорится в докладе Управления по энергетической информации (EIA).
Rambler News Serviceвчера в 11:04
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В России началось создание спутников для показа рекламы из космоса

Mossovetinfo.ru - Резидент фонда «Сколкова», компания «Авант-Спейс» приступила к созданию двух спутников, которые буудт из космоса показывать рекламу в ночном небе, сообщает РИА Новости со ссылкой на основателя компании Антона Оссовского.
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