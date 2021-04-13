Спаситель на продажу: как самая дорогая картина в истории вызвала скандал на арт-рынке

Картина «Спаситель мира» вошла в мировую историю искусства в 2017 году, когда около тысячи коллекционеров, перекупщиков и зрителей собрались в главном аукционном зале Рокфеллер-центра в Нью-Йорке, и старейший аукционный дом Christie’s продал картину за рекордные $450 млн, что сделало ее самой дорогой в мире.