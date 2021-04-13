Эксперт рассказал россиянам про альтернативу отдыху в Турции
Путешествия в Болгарию могли бы стать заменой поездок в Турцию, рассказал глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев. Его слова приводит РИА "Новости". Он отметил, что в Болгарии нормальные климатические условия.В источнике
С чего всё началось
Названы альтернативы отдыху в Турции
Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев считает, что адекватной заменой Турции для россиян могла бы стать Болгария. Ранее в понедельник вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что оперштаб принял решение об ограничении авиасообщения с Турцией с 15 апреля по 1 июня.
РИА Новостивчера в 16:30
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Отдых в Болгарии является хорошей альтернативой Турции — ассоциация туризма
ИА Красная Веснавчера в 15:18