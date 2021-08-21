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Эксперт рассказал, сколько Россия заработает на высоких ценах на газ

"При сохранении объема экспорта газа во втором полугодии года на уровне первых шести месяцев и средней цены на уровне июльской, доход от экспортной пошлины в этом году составит почти 900 миллиардов рублей", - привел расчеты эксперт.
Газета.Ru
Доходы государства от экспорта газа складываются из нескольких составляющих.
РИА Новости
Еще средства в бюджет поступают от налога на прибыль компаний-экспортёров газа - "Газпрома" и "Новатэка".
РИА Новости
Также государство получает дивиденды от владения акциями "Газпрома".
РИА Новости

С чего всё началось

Эксперт ЦСР Колобанов: в 2021 году Россия получит около 900 миллиардов рублей от экспорта газа
Россия в 2021 году получит порядка 900 миллиардов рублей доходов от экспорта газа, если средняя цена на голубое топливо в Европе и объём его экспорта сохранятся на текущем уровне, подсчитал для РИА Новости замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.
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