"При сохранении объема экспорта газа во втором полугодии года на уровне первых шести месяцев и средней цены на уровне июльской, доход от экспортной пошлины в этом году составит почти 900 миллиардов рублей", - привел расчеты эксперт.
Россия в 2021 году получит порядка 900 миллиардов рублей доходов от экспорта газа, если средняя цена на голубое топливо в Европе и объём его экспорта сохранятся на текущем уровне, подсчитал для РИА Новости замруководителя направления "Экономика отраслей ТЭК" Центра стратегических разработок Сергей Колобанов.
Грузовой поезд столкнулся с легковым автомобилем на железнодорожном переезде в Башкирии, в результате чего два человека погибли и столько же пострадали, сообщается в пресс-службе республиканского ГУ МЧС.