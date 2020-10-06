Эксперт рассказал, сколько продлится рост заражений коронавирусом в РФ
Прирост случаев заболевания коронавирусом в России продлится еще две или три недели, а затем кривая заражений должна пойти вниз. Однако полностью победить COVID-19 пока не удастся. Об этом заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.В источнике
С чего всё началось
Эксперт: рост числа случаев заражения коронавирусом в РФ будет наблюдаться еще 2-3 недели
В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 237 504 случая заражения, выздоровели 988 576 человек, умерли 21 663. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
ТАСС17:17
Подробнее о событии
Эксперт рассказал, что выявленных случаев коронавируса в России осенью будет больше, чем весной
ФедералПрессвчера в 09:01