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Российская газета
Российская газета

Эксперт рассказал, сколько продлится рост заражений коронавирусом в РФ

Прирост случаев заболевания коронавирусом в России продлится еще две или три недели, а затем кривая заражений должна пойти вниз. Однако полностью победить COVID-19 пока не удастся. Об этом заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Эксперт: рост числа случаев заражения коронавирусом в РФ будет наблюдаться еще 2-3 недели

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 1 237 504 случая заражения, выздоровели 988 576 человек, умерли 21 663. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.
ТАСС17:17
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Газета.Ru

Эксперт рассказал, когда закончится рост заражений коронавирусом в РФ

Газета.Ru04:17
Коммерсантъ

Инфекционист Тимаков прогнозирует рост заражения COVID-19 в России до конца октября

Коммерсантъ20:49
ФедералПресс

Эксперт рассказал, что выявленных случаев коронавируса в России осенью будет больше, чем весной

ФедералПрессвчера в 09:01
Российская газета

Эксперт рассказал, сколько продлится рост заражений коронавирусом в РФ

Российская газета18:00
Известия

Инфекционист назвал сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в России

Известия18:40
ТАСС

Эксперт: рост числа случаев заражения коронавирусом в РФ будет наблюдаться еще 2-3 недели

ТАСС17:17
РБК

Эксперт предупредил о росте заражений COVID в России в течение 2–3 недель

РБК18:46

Путин оценил возможность отмены санкций против Украины

Президент России Владимир Путин на встрече с главой политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктором Медведчуком оценил возможность частичной отмены санкций для ряда предприятий Украины.
RT на русскомвчера в 10:59

ПЭТ-центр для онкобольных открылся в Томске

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Astera04:24

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ТАСС05:03