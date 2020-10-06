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Российская газета
Российская газета

Эксперт рассказал, сколько продлится рост заражений коронавирусом в РФ

Прирост случаев заболевания коронавирусом в России продлится еще две или три недели, а затем кривая заражений должна пойти вниз. Однако полностью победить COVID-19 пока не удастся. Об этом заявил инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.В источнике
С чего всё началось
ТАСС

Эксперт: рост числа случаев заражения коронавирусом в РФ будет наблюдаться еще 2-3 недели

Тимаков отметил, что коронавирус полностью никуда не исчезнет. Случаи заболеваемости будут регистрироваться, поскольку сезонность у вируса пока не выявлена. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 35,5 млн человек, свыше 1,04 млн умерли.
ТАСС17:17
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РБК

Эксперт предупредил о росте заражений COVID в России в течение 2-3 недель

РБК18:46
ТАСС

Эксперт: рост числа случаев заражения коронавирусом в РФ будет наблюдаться еще 2-3 недели

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