Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса

Учитывая, что по итогам 2019 года общий объем ВВП Китая составил 99,08 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов), такие потери в первом квартале уже приближаются к 1% ВВП. Новые угрозы Чжан Цзяжуй подчеркнул, что "еще больше тревожат потери предприятий обрабатывающей промышленности".
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Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса

Вспышка коронавируса уже повлияла на экономику Китая, потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.
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Газета.Ru 04:33
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Политика

Путин не отправлял войска в Ливию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин не отправлял российские войска в Ливию, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 04:41
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Как рассказали медики, синдром Лайелла, или "Синдром ошпаренной кожи", характеризуется высыпаниями по всему телу, включая ладони, стопы и слизистые оболочки, а впоследствии отслоением эпидермиса (поверхностного слоя кожи) с образованием чрезвычайно болезненных эрозий.
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«Нафтогаз» уточнил ущерб от потери активов в Крыму

«Нафтогаз» уточнил в суде в Гааге ущерб от потери активов в Крыму. Украинская компания оценила его в 8 млрд долларов.
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По сообщениям СМИ, певица и телеведущая Ольга Бузова на одном из последних концертов решила прыгнуть в толпу фанатов со сцены.
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Мария Шукшина забрала двухлетнего внука у невестки-наркоманки

НТВ вчера в 14:25
Футбол

Гол Смолова помог «Сельте» разойтись миром с «Реалом»

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Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах

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Политика

Посол России в Турции рассказал об угрозах в свой адрес

Послу России в Анкаре Алексею Ерхову угрожают. Об этом сам дипломат рассказал телеканалу "Звезда", передает РИА Новости.
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Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

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Руководитель Центра портальной гипертензии и экстренной хирургии Гарик Манукьян предупредил о том, что развитие у человека цирроза печени не зависит от крепости употребляемых им алкогольных напитков.
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