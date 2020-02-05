Экономика
РИА НовостиЭксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса
Вспышка коронавируса уже повлияла на экономику Китая, потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.
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