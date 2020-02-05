Экономика
РИА НовостиЭксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса
Вспышка коронавируса уже повлияла на экономику Китая, потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.
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Общество
Россиян ждут длинные выходные из-за Дня защитника Отечества
Трехдневные выходные ждут россиян с 22 по 24 февраля в связи с празднованием Дня защитника Отечества.
Экономика
В Госдуму внесён законопроект о покупке акций Сбербанка у Центробанка
13 февраля правительство России одобрило законопроект о покупке кабмином контрольного пакета акций Сбербанка у ЦБ.
Политика
В Чечне ответили на слова чешского премьера о республике
Заявления чешского премьера о Чечне свидетельствуют о его желании понравиться русофобской публике на Западе, заявил чеченский министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации Джамбулат Умаров.
Происшествия
Двое рабочих погибли при падении сотовой вышки в Москве
Шоу-бизнес
Пугачева призналась, что делала пластику
Певица рассказала, что раньше прибегала к услугам специалистов и делала пластику лица, однако позже врачи запретили ей эти процедуры из-за проблем с сердцем.
Технологии
Пользователей Windows 7 научили бесплатно получать обновления ОС
На сегодняшний день любой пользователь может «притвориться» оплатившим взнос и продолжать получать обновления безопасности вплоть до 7 января 2023 года.
Автоспорт
Команда Квята «Альфа Таури» провела презентацию нового болида
Итальянская команда «Альфа Таури» официально представила новый болид, который будет использоваться в сезоне-2020 на чемпионате мира.
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
Футбол
Джеррард: за ситуацией с «Манчестер Сити» мне интересно наблюдать по понятным причинам
Бывший игрок «Ливерпуля», а ныне главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард прокомментировал отстранение «Манчестер Сити» от еврокубков на два года.
Политика
Глава МИД Турции Чавушоглу рассказал о переговорах с РФ по Идлибу
Замглавы российского МИДа Михаил Богданов сказал, что с российской стороны будут проходить углубленные предметные переговоры.
Музыка
Лидер Rammstein назвал новую группу русским матерным словом
Линдеманн знает несколько слов на русском языке, в основном, кстати, нецензурных.
Футбол
Смолов отреагировал на дебютный гол за «Сельту»
Политика
Судья КС призвал не считать Россию правопреемницей СССР
Судья Конституционного суда Константин Арановский в "особом мнении" по одному из решений КС назвал СССР "незаконно созданным государством" и предложил не считать Россию его правопреемницей, сообщает "Ъ".
Политика
Несколько жителей Латвии отправили Путину письмо с просьбой о помощи
Несколько жителей Латвии отправили Владимиру Путину письмо с просьбой о помощи гражданке прибалтийской республики Кристине Мисане, которой грозит экстрадиция в ЮАР.
Авто
УАЗ рассказал о школьном автобусе на базе «Буханки»
В официальной группе Ульяновского автозавода вспомнили о двух модификациях УАЗ-3962.
Футбол
В Италии главный тренер ударил своего игрока после замены и был удалён. Видео
В Италии главный тренер футбольного клуба «Гросетто» ударил своего футболиста после замены и получил красную карточку.
Политика
WSJ узнала о планах США запретить поставки авиадвигателей в Китай
Собеседники WSJ, знакомые с ходом переговоров, заявили, что некоторые члены администрации Трампа обеспокоены тем, что китайские перевозчики изучат двигатели CFM и смогут адаптировать свои технологии для их производства, что позволит Китаю выйти на мировой рынок авиационных двигателей и подорвет деловые интересы США.
Общество
Представитель РПЦ осудил высказывание Смирнова о женщинах
Как сообщало ИА REGNUM, протоиерей Дмитрий Смирнов заявил, что женщины проживающие с мужчинами в гражданском браке являются «бесплатными проститутками».
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Авто
В Госдуме предложили присваивать автомобилям экологический класс
Всем автомобилям в базе ГИБДД должен быть присвоен экологический класс.
Общество
Владимирскую область повысили в рейтинге качества жизни до 33-го места
Владимирская область поднялась на один пункт в ежегодном рейтинге качества жизни, которое составило агентство «РИА Рейтинг».
Экономика
ЦБ хочет изменить основания для блокировки счетов
Центробанк намерен внести поправки в критерии сомнительных операций, из-за которых банки могут заблокировать счета.
Происшествия
В Совфеде сообщили о наказанных за работу на митингах росгвардейцах
Глава комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что во время митингов в Москве летом 2019 года были случаи превышения полномочий со стороны сотрудников правоохранительных органов и Росгвардии.
Здоровье
Скончался известный саратовский кардиохирург Вадим Прелатов
Политика
Кобзев высказался против передачи Байкала в федеральную собственность
Врио губернатора Иркутской области Игорь Кобзев на оперативном совещании 17 февраля высказался против передачи озера Байкала в федеральную собственность.
Происшествия
Водитель такси изнасиловал пассажирку в Ростове-на-Дону и скрылся
В Ростове-на-Дону водитель такси изнасиловал клиентку, а затем скрылся.
Общество
Жителям Хубэя запретили выходить из домов
Администрация провинции Хубэй, которая считается эпицентром распространения коронавируса Covid-19, запретила всем жителям региона, включая селян, выходить из домов, пишет South China Morning Post.
Происшествия