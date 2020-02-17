Экономика
РИА НовостиЭксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса
Учитывая, что по итогам 2019 года общий объем ВВП Китая составил 99,08 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов), такие потери в первом квартале уже приближаются к 1% ВВП. Новые угрозы Чжан Цзяжуй подчеркнул, что "еще больше тревожат потери предприятий обрабатывающей промышленности".
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с чего всё началось
Вспышка коронавируса уже повлияла на экономику Китая, потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.РИА Новостивчера в 21:25
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