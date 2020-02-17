Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса

Учитывая, что по итогам 2019 года общий объем ВВП Китая составил 99,08 триллиона юаней (14,4 триллиона долларов), такие потери в первом квартале уже приближаются к 1% ВВП. Новые угрозы Чжан Цзяжуй подчеркнул, что "еще больше тревожат потери предприятий обрабатывающей промышленности".
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Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса

Вспышка коронавируса уже повлияла на экономику Китая, потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.
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ТАСС вчера в 12:30
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View this post on Instagram A post shared by Johannes Thingnes Bø ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ ⚪ (@ johannesbo) on Feb 16, 2020 at 9:32am PST Напомним, ранее Логинов пригласил всех желающих биатлонистов приехать к нему в гости, чтобы посмотреть как он живет и тренируется.
Metaratings вчера в 16:03
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Взгляд.ру вчера в 11:50
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил своим заместителям разработать и представить на утверждение программы развития проблемных территорий.
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