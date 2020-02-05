Экономика

РИА НовостиРИА НовостиЭксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса

Вспышка коронавируса уже повлияла на экономику Китая, потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.
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Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса

Мой Брянск00:05

О потерях китайской экономики из-за коронавируса рассказал эксперт

Газета.Ruвчера в 22:26

Эксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса

РИА Новостивчера в 21:25
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Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.
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Курбан Шираев из Дагестана стал чемпионом Европы по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте республиканского информагентства.
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Происшествия

В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора

Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.
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Общество

Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни

РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Вести.Ru вчера в 21:00
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Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»

В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
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В России появился новый метод воровства персональных данных

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Украина поможет эвакуировать граждан Аргентины из китайского Уханя

Напомним, местные власти Обуховского района Киевской области приняли решение не принимать граждан Украины, эвакуированных из Китая, поскольку на территории района нет подходящих для карантина объектов.
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