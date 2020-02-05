Экономика
РИА НовостиЭксперт рассказал, сколько теряет экономика Китая из-за коронавируса
Вспышка коронавируса уже повлияла на экономику Китая, потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.
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Политика
Трамп в разговоре с Эрдоганом осудил поддержку Россией Асада
Господин Трамп осудил поддержку Россией «преступлений режима Асада» и выразил негативное мнение по поводу иностранного военного вмешательства в дела Ливии.
Общество
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В России должны быть проработаны дополнительные меры поддержки работающих многодетных отцов, заявил в интервью РИА Новости замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев.
Происшествия
Самолет Уфа-Пхукет сменил курс и приземлился в Москве
Самолет, который следовал рейсом Уфа-Пхукет, сменил курс и приземлился в аэропорту Москвы.
Общество
В РПЦ прокомментировали слова Смирнова о гражданских женах
Ранее в воскресенье в СМИ появилось сообщение о том, что протоиерей Димитрий Смирнов на встрече с участниками православного сообщества «OrthodoxBRO» сравнил гражданских жен с «бесплатными проститутками».
Биатлон
Чемпион гонки преследования признался, что ждал победы Логинова
Транспорт
Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной
Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".
Армия и оружие
СМИ узнали об освобождении Алеппо от боевиков
Экономика
Банк России хочет изменить критерии сомнительных операций
Банк России собирается изменить критерии сомнительных операций, влекущих блокировку счета.
Шоу-бизнес
Мария Голубкина перестала скрывать лицо в морщинах
Мария уверена, что стареть — нестрашно, поэтому смело показывает общественности морщины на лице.
Общество
Подруга Павленского арестована во Франции вслед за ним
Павленский утверждал, что политик, который строил свою кампанию на семейных ценностях, в переписке с некой молодой девушкой назвал тюрьмой свою семью и детей, а также отправил ей видео со своим участием.
Происшествия
Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом
По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.
Единоборства
Курбан Шираев стал чемпионом Европы по вольной борьбе
Курбан Шираев из Дагестана стал чемпионом Европы по вольной борьбе. Об этом сообщается на сайте республиканского информагентства.
Происшествия
В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора
Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.
Общество
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре
Общество
Обнародован рейтинг российских регионов по качеству жизни
РИА Новости отмечают, что значение сводного рейтингового балла у этих регионов повысилось в сравнении с прошлым годом – то есть качество жизни в них улучшилось, хотя дистанция до среднего по стране уровня остается значительной.
Политика
Костромской губернатор считает борьбу с коррупцией страшнее коррупции
В России борьба с коррупцией страшнее самой коррупции, заявил губернатор Костромской области Сергей Ситников в ходе пресс-конференции.
Шоу-бизнес
Галкин показал подписчикам радость Лизы и Гарри от поездки в отпуск
Российский шоумен Максим Галкин отправился в семейное путешествие, чем поделился с подписчиками своего Instagram, опубликовав в сториз неподдельную радость своих детей – Лизы и Гарри Галкиных.
Общество
В Гидрометцентре заявили, что сильные морозы еще могут ударить в марте
Морозы до 10 градусов вполне не исключены, сообщил ТАСС в понедельник научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Футбол
Гол Смолова помог «Сельте» сыграть вничью с «Реалом»
В матче 24-го тура чемпионата Испании среди команд Примеры мадридский «Реал» сыграл вничью с «Сельтой».
Политика
Лавров рассказал о негативном влиянии политики США на отношения РФ и Италии
Антироссийская политика Соединенных Штатов и Европейского союза негативно сказалась на динамике отношений между Россией и Италией.
Технологии
В России появился новый метод воровства персональных данных
Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.
Общество
В китайской провинции Хубэй запретили движение транспорта
В китайской провинции Хубэй, ставшей эпицентром распространения нового типа коронавируса, запретили движение пешеходов и всех видов транспортных средств.
Шоу-бизнес
Пугачева впервые рассказала, что делает для омоложения
Пугачева говорит, что у нее хорошая кожа от природы, а также есть квалифицированные хирурги-друзья, которым под силу все делать под местным наркозом.
Происшествия
В Подмосковье многодетный отец расстрелял жену на глазах у ребенка
Собеседник агентства рассказал, что семья была многодетной. Во время преступления в квартире находился один из детей.
Общество
Коронавирус затронул жизнь японского императора
Напомним, императору Нарухито 23 февраля исполнится 60 лет. На текущий момент в Японии известно о 415 людях, заболевших коронавирусом.
Общество
У 44 граждан США с лайнера Diamond Princess обнаружили коронавирус
Новый коронавирус (2019-nCoV) обнаружен у 44 граждан США, путешествовавших на круизном лайнере Diamond Princess, который стоит на карантине в порту японского города Иокогама.
Общество
В России нашли способ увеличить размер пенсии до 35 тысяч рублей
В России с 1 января 2019 года началась пенсионная реформа, в рамках которой постепенно увеличивается возраст выхода на пенсию.
Политика
В МИД РФ назвали условие проведения саммита в «нормандском формате»
Заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил, что главным условием для проведения новой встречи лидеров стран "нормандской четверки" являются подвижки по ряду уже достигнутых договоренностей.
Политика
Украина поможет эвакуировать граждан Аргентины из китайского Уханя
Напомним, местные власти Обуховского района Киевской области приняли решение не принимать граждан Украины, эвакуированных из Китая, поскольку на территории района нет подходящих для карантина объектов.
Космос
Модель разрешила жидкий рассол на Марсе лишь на несколько часов в год
Математическая модель показала, что на поверхности Марса в жидком состоянии может оставаться лишь крепкий рассол — в только в течение нескольких часов в году при подходящих условиях.