Вспышка коронавируса уже повлияла на экономику Китая, потери второй экономики мира в первом квартале 2020 года составят почти 1 триллион юаней (143,1 миллиарда долларов) или около 1% от ВВП страны, заявил РИА Новости научный сотрудник аналитического центра "Тайхэ" Чжан Цзяжуй.

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Транспорт Парковка на еще 80 улицах Москвы стала платной Парковочные места еще на 80 улицах Москвы с 17 февраля становятся платными, из которых 29 - в пределах Третьего кольца, девять - за пределами МКАД, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКУ "Администратор московского парковочного пространства".

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Происшествия Рядового Шамсутдинова пнули перед расстрелом По материалам дела, незадолго до бойни рядовой Мухатов пнул рядового Шамсутдинова за то, что тот отправился курить в неположенное время.

Происшествия В Красноярском крае суд арестовал задержанного за взятку прокурора Суд в Красноярске арестовал на два месяца прокурора Березовского района Красноярского края Бекхана Аслаханова, задержанного по подозрению в получении взятки, сообщила РИА Новости в краевом суде.

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Технологии В России появился новый метод воровства персональных данных Посетителей, зашедших с мобильных устройств, через некоторое время начинают атаковать звонками с предложениями о покупке, но это нарушает два закона о персональных данных и рекламе.

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Политика Украина поможет эвакуировать граждан Аргентины из китайского Уханя Напомним, местные власти Обуховского района Киевской области приняли решение не принимать граждан Украины, эвакуированных из Китая, поскольку на территории района нет подходящих для карантина объектов.