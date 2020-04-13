Коронавирус

ИзвестияИзвестияЭксперт рассказала о смене динамики распространения COVID-19 в России

Ситуация с распространением коронавируса в России перестала развиваться по оптимистической траектории, позитивной динамики не наблюдается. Об этом заявила директор института экономики здравоохранения ВШЭ Лариса Попович 12 апреля.
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Вирусолог заявила о смене ситуации с заражаемостью COVID-19 в России

Московский Комсомолец02:58

В России изменилась скорость распространения коронавируса

URA.Ru02:54

Эксперт рассказала о смене динамики распространения COVID-19 в России

Известия02:16

Вирусолог заявила о смене динамики развития COVID-19 в России

Газета.Ru02:50

Эксперт ВШЭ сообщила об изменении ситуации с коронавирусом в РФ

News.ru01:02

Вирусолог заявила о смене динамики развития коронавируса в России

Lenta.ru01:01

Эксперт ВШЭ заявила о смене в развитии ситуации с коронавирусом в России

РИА Новостивчера в 23:51
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Общество

Власти Подмосковья рассказали, как получить электронный пропуск

Губернатор Московской области Андрей Воровьев рассказал гражданам, как получить электронный пропуск для передвижения на территории Подмосковья.
РЕН ТВ вчера в 22:36
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Общество

В Ижевске закрыли на карантин больницу, где выявили пять случаев COVID-19

Ижевскую городскую клиническую больницу №1 закрыли на карантин, после того как там обнаружили коронавирус у четырех пациентов и одной посетительницы, также вирус обнаружен у пациентки больницы в Малой Пурге, сообщил глава Удмуртии Александр Бречалов.
РИА Новости 02:26
6
Экономика

Россия запретит ввоз дешевого бензина на полгода

Ввоз дешевого бензина в Россию может быть запрещен на шесть месяцев.
BFM.ru вчера в 12:49
2,8K
Общество

В Челябинской области введение пропускного режима отложили на неделю

Решение о введении пропускного режима будет принято в зависимости от развития эпидемиологической ситуации и не раньше, чем через неделю, сообщил губернатор Алексей Текслер на брифинге в правительстве региона.
Российская газета 02:57
Здоровье

Пять новых случаев коронавируса нашли в Алтайском крае

В Алтайском крае зарегистрировано пять новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает оперштаб по региону.
Алтайская правда вчера в 01:03
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Армия и оружие

Российская армия получила Т-90М «Прорыв»

Российская армия получила первые модернизированные танки Т-90М «Прорыв».
Lenta.ru 01:33
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Общество

В смоленском доме-интернате у 86 человек заподозрили коронавирус

Смоленск, 12 апреля 2020, 18:50 — REGNUM У 86 человек — сотрудников и пациентов дома-интерната для пожилых людей, расположенного в Вязьме Смоленской области, подозревают коронавирус.
REGNUM вчера в 11:50
849
Общество

Издатели направили правительству России «открытое письмо книжников»

Москва, 13 апреля 2020, 09:28 — REGNUM Издатели книг направили правительству России «открытое письмо книжников», в котором просят добавить книжную продукцию в перечень товаров первой необходимости.
REGNUM 02:28
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Здоровье

Правительство выделило 50 млрд рублей на выплаты медикам

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 50 млрд руб. на дополнительные выплаты медперсоналу, работающему с заразившимися вирусом COVID-19.
Коммерсантъ 02:49
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Общество

Вирусолог рассказал о жизни в России после отмены режима самоизоляции

В случае отмены режима самоизоляции 30 апреля не стоит ждать резкого перехода к нормальной жизни.
РИА Новости вчера в 17:44
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Общество

Сбербанк предупредил о новых схемах кражи денег на фоне коронавируса

Сбербанк зафиксировал несколько новых мошеннических схем, связанных с коронавирусом, с помощью которых злоумышленникам удается похитить деньги и данные россиян.
Известия вчера в 21:06
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Происшествия

У 52 пациентов больницы в Уфе выявлен коронавирус

У 130 пациентов Республиканской клинической больницы в Уфе диагностирована пневмония, у 52 из них подтверждена коронавирусная инфекция.
Вести.Ru 01:20
89
Общество

Россия не успеет полностью выйти из ограничительных мер к 9 мая

Снять все ограничительные меры, введенные в последнее время в связи с распространением коронавирусной инфекции, к празднованию Дня Победы вряд ли получится, считает вице-премьер правительства России Татьяна Голикова.
Российская газета вчера в 13:27
157
Общество

В Омске у пяти сотрудников ТГК-11 предварительно выявили коронавирус

По информации издания, пять сотрудников компании «ТГК-11» (в состав организации входят ТЭЦ-3, ТЭЦ-4 и ТЭЦ-5) получили положительные результаты тестов на коронавирус.
Город55.ру 02:06
4
Общество

Названы регионы России с наибольшим числом новых рабочих мест

Согласно результатам исследования, лидером по созданию рабочих мест в последние три года стало Подмосковье — регион занимает первое место в списке, за 2017–2019 годы в субъекте создали 200 тыс. рабочих мест.
Известия 02:52
Общество

Российский академик предсказал пик эпидемии коронавируса в стране

Пик эпидемии коронавируса в России придется на конец апреля — начало мая, а затем выйдет на плато.
Lenta.ru 02:43
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Общество

РЖД приостанавливают бесплатные перевозки ветеранов

Из сообщения РЖД: «В связи с эпидемиологической обстановкой и требованием ко всем жителям России старше 65 лет не покидать места проживания для минимизации риска заражения коронавирусной инфекцией, с 13 апреля 2020 года приостанавливаются бесплатные перевозки участников и инвалидов Великой Отечественной войны, а также их сопровождающих в поездах дальнего следования».
НТВ 02:53
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Кино

Концепт-арт: Ящер из «Нового Человека-паука» мог выглядеть еще ужаснее

Художник Джерад Марантц, работавший над «Новым Человеком-пауком», выложил на своей странице в Instagram альтернативный облик суперзлодея Ящера, который также известен как доктор Курт Коннорс.
Popcornnews.ru 10 апреля в 10:00
Общество

МВД назвало самые криминальные регионы в России

Москва, 13 апреля 2020, 08:42 — REGNUM За первые два месяца 2020 года в России количество зарегистрированных преступлений возросло на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года и превысило 327,3 тыс. преступлений.
REGNUM 01:42
77
Общество

Александра Васильева госпитализировали в Коммунарку

Клопс вчера в 04:43
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Авто

УАЗ напомнил о внедорожнике УАЗ-3172

Ульяновский автозавод напомнил в своих соцсетях об очередной интересной модели, которая, несмотря на все свои плюсы, так и не стала серийной.
Автоновости дня 11 апреля в 09:48
2
Здоровье

Алкоголь может вызывать депрессию у людей старше 40 лет

Гепатолог Дебби Шоукросс сказал, что люди старше 40 лет, регулярно пьющие алкоголь, повышают риск получить проблемы с печенью.
Политическая Экспертиза 01:30
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Авто

Новый Toyota Harrier появится в июне 2020 года

Кроссовер Toyota Harrier четвертого поколения, о котором «Автоновости дня» писали на прошлой неделе, дебютирует в июне 2020 года.
Автоновости дня 00:51
Общество

В ВОЗ рассказали о риске заражения COVID при использовании масок

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович рассказала об опасности использования масок для людей.
Газета.Ru 00:32
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Происшествия

Правозащитники попросили ООН расследовать бунт в иркутской колонии

Директор фонда «Русь сидящая» Ольга Романова направила обращение в ООН с просьбой вмешаться в ситуацию с бунтом в исправительной колонии №15 в Ангарске Иркутской области.
РБК вчера в 16:51
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Общество

Борис Джонсон заявил, что в больнице находился на грани смерти

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил о том, что был близок к смерти, находясь в отделении интенсивной терапии с новым коронавирусом.
ТАСС вчера в 12:02
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Футбол

Игроки «Арсенала» отказались от понижения зарплаты

Клуб разработал меры по выходу из ситуации и предложил своим игрокам пойти на снижение зарплат, однако футболисты «ганнерс» отказались принимать условия руководства команды.
ODDS.ru 01:10
Происшествия

В Саратовской области умерла 90-летняя пациентка с коронавирусом

Как сообщили в штабе, один из заболевших - житель Аткарского района, он находится в удовлетворительном состоянии, второй положительный тест был получен после смерти 90-летней пациентки, которая была госпитализирована с подозрением на пневмонию.
Российская газета 02:45
33
Общество

В Москве от коронавируса вылечились еще 150 человек

За последние сутки в Москве вылечились и выписаны из больниц 150 человек, ранее заразившихся вирусом COVID-19, сообщила заместитель мэра Анастасия Ракова.
Коммерсантъ 03:03
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Шоу-бизнес

Сидящая на карантине Рудковская показала подписчикам волосатые ноги

ФАН вчера в 18:04
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Как работают Яндекс.Новости?
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