Эксперт рассказала о невыгодном погашении ипотеки
«В начале срока заемщик выплачивает проценты, однако затем доли сближаются и к концу ипотеки большая часть средств идет на оплату задолженности», — пояснила Коркка.В источнике
С чего всё началось
Эксперты рассказали, когда невыгодно гасить ипотеку
Выбор стратегии зависит от цели клиента: уменьшать ежемесячный платеж или срок, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка. Нередко для снижения ставки и сокращения долговой нагрузки применяется процедура рефинансирования.
ПРАЙМ20:03