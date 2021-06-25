«В начале срока заемщик выплачивает проценты, однако затем доли сближаются и к концу ипотеки большая часть средств идет на оплату задолженности», — пояснила Коркка.

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С чего всё началось Эксперты рассказали, когда невыгодно гасить ипотеку Соответственно, заемщик прямо заинтересован в снижении данной суммы. Выбор стратегии зависит от цели клиента: уменьшать ежемесячный платеж или срок, рассказывает агентству "Прайм" управляющий директор компании "Метриум" Надежда Коркка. ПРАЙМ 20:03