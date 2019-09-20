Футбол

RT на русскомRT на русскомЭксперт: разгромные поражения «Краснодара» и ЦСКА в ЛЕ — это удар по репутации российского футбола

Базель — Краснодар
5 – 0
Матч завершён
Лига Европы, Групповой этап, сегодня
Стадион «Санкт-Якоб Парк»
Кевен Бюа
9′
Кевен Бюа
40′
46′
Руслан Камболов
Даниил Уткин
Валентин Штокер
51′
Лука Дзуффи
53′
Тонни Вильена
54′
Валентин Штокер
Ноа Окафор
58′
60′
Кристоффер Ольссон
Юнес Намли
64′
Александр Мартынович
Артур Кабрал
Блас Риверос
66′
67′
Иван Игнатьев
Маркус Берг
Ноа Окафор
79′
Лука Дзуффи
Самуэле Кампо
80′
Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев прокомментировал крупные поражения ЦСКА и «Краснодара» в матчах первого тура группового раунда Лиги Европы, в котором армейцы уступили болгарскому «Лудогорцу» со счётом 1:5, а «быки» пропустили пять безответных мячей от швейцарского «Базеля».
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