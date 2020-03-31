Коронавирус

REGNUMREGNUMРоссийские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

Туристы имеют право на полный возврат стоимости уплаченной суммы за туры, что, как отмечает комитет Госдумы по физкультуре, спорту и туризм, создает дополнительную финансовую нагрузку на туроператоров и может привести к затруднению исполнения своих обязательств отдельными участниками рынка выездного туризма.
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В «Турпомощи» объяснили, как закон о выплатах из ФПО поможет туротрасли

Profi.travelвчера в 07:08

Эксперт разъяснил порядок выплат за отмененные туры

Российская газетавчера в 07:54

Госдума приняла поправки о выплатах за несостоявшиеся туры из фондов ответственности ТО

Travel Russian Newsвчера в 07:37

Госдума приняла закон о выплате денег туристам. Подробности

Турпромвчера в 07:34

Суды с туристами: какие перспективы?

ТурДом02:22

Госдума приняла поправки о выплатах за отмененные туры из фондов ответственности туроператоров

Интерфаксвчера в 05:32

Российские туристы получат компенсацию за несостоявшиеся туры

REGNUMвчера в 03:25
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Общество

Банки нашли пробелы в планах следить за людьми по карточным платежам

Банки считают трудноосуществимой возможность использования платежей по картам для отслеживания нарушителей карантинных мер, для того, чтобы запустить такую систему, им понадобится помощь торговых точек и доступ к данным о геолокации на смартфонах.
РБК 00:00
Общество

Число выздоровевших от коронавируса в Москве возросло до 115

Еще 45 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус» за последние сутки полностью выздоровели и выписались в Москве.
Известия 02:54
Общество

В Петербурге умерших от коронавируса похоронят в цинковых гробах

Главный санитарный врач Петербурга Натали Башкетова уже подписала предписание о предотвращении причинения вреда здоровью и жизни людей.
Online47.ru 02:24
Политика

Трамп предупредил американцев об «очень тяжелых» двух неделях

На фоне пандемии коронавирусной инфекции COVID-19 американцам предстоит пережить «очень тяжелые» две недели.
Городовой 00:45
Общество

Пресс-секретарь Сергея Собянина рассказала о состоянии его здоровья

Мэр Москвы Сергей Собянин чувствует себя хорошо. Об этом 31 марта сообщила его пресс-секретарь Гульнара Пенькова.
Вечерняя Москва вчера в 10:25
Общество

В регионах России начали ограничивать продажу алкоголя

Российские регионы начали ограничивать продажу алкоголя из-за эпидемии коронавируса.
Ариг Ус 02:47
Политика

Национальный запас защитных средств почти закончился в США

В Национальном стратегическом резерве США почти закончились средства личной защиты: медицинские маски, респираторы, перчатки и халаты.
ТК Звезда 02:03
Политика

Состоялся телефонный разговор Путина и Трампа

По инициативе американской стороны состоялись телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа.
Капитал страны 30 марта в 12:28
Хоккей

«Адмирал» не выступит в КХЛ в следующем сезоне из-за коронавируса

Владивостокский "Адмирал" не выступит в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) в следующем сезоне.
Газета.Ru 03:15
Происшествия

Жителя Челябинской области оштрафовали за фейк о коронавирусе

Суд назначил штраф в размере 30 тысяч рублей жителю города Магнитогорск Челябинской области, который в соцсети разместил фейковую информацию о коронавирусе, сообщила в среду пресс-служба ГУМВД России по региону.
РИА Новости 01:30
Общество

В Москве создали приложение для контроля за пациентами с коронавирусом

В Москве закончили работу над приложением для контроля за пациентами с коронавирусом через QR-коды. Оно будет запущено в четверг, 2 апреля.
Lenta.ru 02:24
Общество

Роспотребнадзор обязал россиян держать дистанцию не менее метра

Все россияне обязаны соблюдать дистанцию не менее метра друг от друга, чтобы не допустить заражения новым коронавирусом.
РБК 02:46
Шоу-бизнес

Татьяну Лазареву госпитализировали в Испании

Российская актриса и ведущая Татьяна Лазарева госпитализирована в Испании. Об этом она сообщила в Facebook.
Газета.Ru вчера в 14:22
Экономика

В России вырастут цены на молочные продукты

Цены на молочные продукты в России в ближайшие два-три месяца вырастут на 7-12 процентов.
Lenta.ru вчера в 23:42
Общество

В России проиндексируют социальные пенсии на 6,1% с 1 апреля

В России с 1 апреля будут проиндексированы социальные пенсии на 6,1%.
RT на русском вчера в 17:51
Финансы

Эксперты оценили потери Пенсионного фонда и ФОМС из-за кризиса

Прогнозы потерь Объем выпадающих доходов Пенсионного фонда, Фонда ОМС и ФСС будет напрямую зависеть от темпов снижения объема фонда оплаты труда и количества рабочих мест в экономике, объясняют экономисты ВШЭ.
РБК вчера в 17:09
Общество

В Татарстане рассказали о спецпропусках по СМС на время самоизоляции

Правительство Татарстана утвердило регламент получения спецпропусков (уникальных кодов) посредством СМС, по которым во время режима самоизоляции можно будет поехать на дачу, в суд, банк или доставить лекарства больным родственникам, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы президента республики Лилия Галимова.
РИА Новости вчера в 17:51
Общество

Для выхода из дома москвичам понадобится QR-код

После проверки информации в ДИТ, экономическом блоке правительства Москвы, главном контрольном управлении правительства Москвы и Федеральной налоговой службе работник получает постоянный QR-код для поездок на работу.
Коммерсантъ вчера в 05:18
Политика

Белоруссия просит у России помощи в связи с коронавирусом

Белоруссия просит у России помощи в борьбе с коронавирусом, заявляют в российских госструктурах.
Газета.Ru 02:43
Происшествия

В Коммунарке мужчина в медицинской маске обстрелял человека

Сообщается, что злоумышленник, на котором была медицинская маска, окликнул 29-летнего мужчину и открыл по нему огонь с расстояния 5–7 м. По данным правоохранителей, неизвестный предположительно из пистолета несколько раз прицельно выстрелил пострадавшему по ногам.
Известия 01:47
Общество

Правительство Москвы перенесло начало сезона летних веранд

"Перенести начало сезона работы летних веранд (кафе) с 1 апреля на 15 июня 2020 года", - постановило правительство Москвы на заседании Президиума.
Газета.Ru 02:59
Шоу-бизнес

Жена Тарасова показала, как муж дарил ей Porsche

Анастасия Костенко, жена полузащитника «Рубина» Дмитрия Тарасова, в своём «инстаграме» показала, как муж дарил ей на день рождения машину.
Чемпионат вчера в 02:49
Авто

Китайская копия Toyota Land Cruiser 200 показалась на видео

Китайский полноразмерный внедорожник Hengtian L4600, ставший «нелицензионной копией» Toyota Land Cruiser 200, впервые засняли на видео.
Автоновости дня вчера в 02:00
Общество

На фоне эпидемии коронавируса в России начался весенний призыв в армию

Ранее глава военного ведомства Сергей Шойгу говорил, что всех новобранцев по приезду в части поместят на карантин и проверят на коронавирус.
Эхо Москвы вчера в 22:07
Общество

В России изменили правила техосмотра автомобилей

Госдума 31 марта упростила правила прохождения техосмотра и отложила введение обязательной фиксации данного процесса на фото.
Известия вчера в 22:32
Общество

Россия и ЕАЭС ввели эмбарго на экспорт чеснока, лука, муки и гречки

Как пишет ТАСС, до 30 июня вводится эмбарго на вывоз репчатого лука, чеснока и репы.
BFM.ru вчера в 17:20
Общество

В Челябинской области выявили еще шесть случаев коронавируса

Еще шесть случаев коронавируса подтвердились в Челябинской области, у всех граждан болезнь протекает в легкой форме, сообщил в среду губернатор региона Алексей Текслер.
РИА Новости 02:49
Общество

В Москве ограничат передвижения горожан из-за коронавируса

С понедельника в Москве вводится режим домашней самоизоляции для всех жителей города, вне зависимости от возраста, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
Интерфакс 29 марта в 13:01
Шоу-бизнес

Игорь Николаев выложил видео из больничной палаты в Коммунарке

ТК Звезда вчера в 19:02
Общество

В Москве умерли еще пять пациентов с коронавирусом

Еще пять пациентов с положительным диагнозом на новую коронавирусную инфекцию и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве.
ТАСС вчера в 16:24
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