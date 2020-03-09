Экономика
iReactorСтоимость автомобилей в России вырастет на 10% в нынешнем году
Автомобильный портал «Автонет» сообщает, что обвал рынков и эпидемия коронавируса скажутся на стоимости автомобилей в России, их цена вырастет на 10% в нынешнем году. Автоэксперты сообщают, что стоимость автомобилей в России увеличится на 10%.
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Экономика
В Минске назвали падение цен на нефть шансом договориться с Москвой
Падение мировых цен на нефть дает Минску дополнительные возможности договориться с РФ по поставкам сырья, заявил в понедельник премьер Белоруссии Сергей Румас.
Технологии
Пользователи Windows 7 не спешат переходить на Windows 10
В январе 2020 года компания Microsoft официально прекратила поддерживать Windows 7. Это должно было дать толчок для активного перехода на актуальную ОС, но на самом деле этого не происходит, так как за два месяца доля Windows 7 не изменилась.
Происшествия
В Китае число жертв обрушения отеля выросло до 11 человек
Количество жертв обрушения отеля в Китае, который использовался в качестве места карантина для лиц, имевших тесный контакт с зараженными коронавирусной инфекцией COVID-19, увеличилось до 11 человек, еще 21 все еще находится под завалами, сообщает газета "Жэньминь жибао".
Энергетика
Акции Saudi Aramco на открытии упали на максимально допустимые 10%
Акции саудовской нефтяной компании Saudi Aramco упали в понедельник, 9 марта, на максимально допустимые 10%.
Культура
Пресняков-старший рассказал о блатных участниках на телешоу «Голос»
Известный российский музыкант Владимир Пресняков-старший заявил о своем недоверии к шоу «Голос» на Первом канале.
Гаджеты
Acer представила два монитора с частотой 240 Гц
Японское подразделение Acer представило первые мониторы бренда Predator с матрицами Fast IPS и частотой обновления в 240 Гц.
Политика
В Нидерландах начинается суд над подозреваемыми по делу MH17
Суд над четырьмя подозреваемыми в крушении Boeing на Украине 17 июля 2014 года начинается в понедельник в Нидерландах.
Происшествия
Вылетевший из «Шереметьево» самолет вернется обратно из-за неполадок
Пассажирский самолет Sukhoi Superjet в понедельник после вылета в Ростов-на-Дону возвращается в "Шереметьево" из-за технических проблем, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Финансы
Эксперт: падение рубля приведет к росту ставок по кредитам в России
Резкое снижение курса рубля приведет к возобновлению роста процентных ставок по кредитам и депозитам в России, а также снижению цен на российские ценные бумаги, прокомментировал РИА Новости начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.
Финансы
Минфин РФ анонсировал паузу в заимствованиях из-за ситуации на рынке
Минфин РФ анонсировал возможную паузу в проведении аукционов с облигациями федерального займа (ОФЗ) в связи с высокой волатильностью на финансовых рынках.
Энергетика
«Роснефть» указала на выгоду России от развала сделки ОПЕК+
Если соглашение ОПЕК+ и сыграло позитивную роль, то лишь как психологический фактор на первом этапе — в действительности все объемы нефти, которые выбывали при неоднократном продлении сделки, оперативно и полностью замещались на мировом рынке объемами американской сланцевой нефти, заявил РБК пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев.
Гаджеты
Redmi показала LCD-экран со встроенным дактилоскопическим сканером
Генеральный директор Redmi Лю Вейбинг (Lu Weibing) сообщил о том, что компания готова к выводу на рынок смартфонов, оснащённых LCD-дисплеями со встроенным сенсором отпечатков пальцев.
Экономика
Соцвыплаты и пенсии проиндексируют, несмотря на падение рубля
Она подчеркнула, что россиянам не стоит бояться снижения реальных доходов, несмотря на падение рубля.
Происшествия
Подозреваемый в убийстве подростка в Санкт-Петербурге признал вину
Экономика
В Казахстане создан оперативный штаб из-за ситуации на рынках
По поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева создан оперативный штаб для разработки антикризисного плана в связи с ситуацией в мировой экономике.
Музыка
Появился отрывок песни Little Big для «Евровидения»
Общество
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нарушение требований по карантину после посещения неблагоприятных из-за коронавируса стран влечет уголовное наказание вплоть до пяти лет лишения свободы, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы на официальном сайте ведомства.
Политика
Следствие по делу MH17 обсуждало возможность нарушения суверенитета РФ
Группа международных следователей, занимающаяся делом разбившегося на Украине малайзийского Boeing, всерьез обсуждала возможность нарушения суверенитета РФ при поиске свидетелей.
Космос
Во Флориде стартовала ракета Falcon 9 с кораблем Dragon
Ракету-носитель Falcon 9 запустили во Флориде с кораблем Dragon, который доставит на Международную космическую станцию (МКС) около двух тонн груза, передает NASA.
Армия и оружие
Российские военные на Балтике отработали удары «Искандерами»
«В рамках планового лагерного сбора подразделений ракетного соединения армейского корпуса расчётами оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» проведена тренировка по нанесению условных ракетных ударов», — приводит Интерфакс слова официального представителя Балтфлота Романа Мартова.
Политика
Поэтесса Дмитрук предупредила о возможном развале Украины
2 февраля бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что Украина рискует развалиться на несколько государств.
Футбол
Сегодня «Спартак» сыграет против «Краснодара»
Общество
Фото записки Путину девушки из Иваново показали на телевидении
Происшествия
16-летнюю дочь Вячеслава Малафеева подозревают в наркоторговле
В середине феврале жена экс-вратаря «Зенита» Екатерина Малафеева сообщила, что Ксения живет отдельно от них, так как в семье наступили тяжелые времена.
Хоккей
Гартнер удивлен высокой результативностью Овечкина
Напомним, Александр Овечкин занимает восьмую позицию в списке лучших снайперов НХЛ, в его активе 705 заброшенных шайб.
Общество
Эксперт назвал сроки окончания распространения коронавируса в мире
Коронавирус продолжит распространяться по всему миру по меньшей мере до июня, предположил глава специальной экспертной комиссии госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Чжун Наньшань.
Энергетика
Goldman Sachs не исключает падения стоимости нефти до $20 за баррель
Банк Goldman Sachs на фоне паники на нефтяном рынке не исключил падения стоимости барреля нефти до 20 долларов, сообщает агентство Блумберг со ссылкой на банк.
Экономика
Фондовые индексы Европы открылись обвалами на 3–10%
Европейские фондовые индексы значительно падают в начале торгов, следует из данных панъевропейской Euronext и местных бирж.
Авто
Cadillac назвал новый флагманский седан Celestiq
Седан Cadillac Celestiq оборудован фирменной батарейной системой Ultium, а его дизайн перекликается с немецким лифтбэком Audi A7, а также имеет общие черты с кроссовером марки Cadillac Lyriq.