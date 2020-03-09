Автомобильный портал «Автонет» сообщает, что обвал рынков и эпидемия коронавируса скажутся на стоимости автомобилей в России, их цена вырастет на 10% в нынешнем году. Автоэксперты сообщают, что стоимость автомобилей в России увеличится на 10%.

Стоимость автомобилей в России вырастет на 10% в нынешнем году

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