Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЭксперт: рост тарифов ЖКХ в России опередит инфляцию

Эксперты объяснили, почему правительство не может справиться с ситуацией. ЦБ в очередной раз снизил прогноз годовой инфляции с 4–4,5 до 3,2–3,7% по итогам 2019 года. Между тем, в некоторых регионов рост тарифов существенно обгонит инфляцию.
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«Коммуналка» в 2020 году может обогнать инфляцию: о тарифах ЖКХ

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Президент России Владимир Путин заявил о возможном ужесточении наказания за врачебные ошибки.
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Стало известно о том, что срок службы малого российского спутника «МиР», который был назван в честь академика РАН Михаила Решетнёва, подошёл к концу.
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Соединенные Штаты и Украина стали победителями в ситуации с газопроводом «Северный поток-2».
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