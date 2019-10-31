Экономика

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецЭксперт: рост тарифов ЖКХ в России опередит инфляцию

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Эксперты объяснили, почему правительство не может справиться с ситуацией. ЦБ в очередной раз снизил прогноз годовой инфляции с 4–4,5 до 3,2–3,7% по итогам 2019 года. Между тем, в некоторых регионов рост тарифов существенно обгонит инфляцию.
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