Экономика
Московский КомсомолецЭксперт: рост тарифов ЖКХ в России опередит инфляцию
Эксперты объяснили, почему правительство не может справиться с ситуацией. ЦБ в очередной раз снизил прогноз годовой инфляции с 4–4,5 до 3,2–3,7% по итогам 2019 года. Между тем, в некоторых регионов рост тарифов существенно обгонит инфляцию.
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Футбол
Глушаков рассказал об эмоциях от первого гола за «Ахмат»
Полузащитник «Ахмата» Денис Глушаков поделился впечатлениями от дубля в матче 1/8 финала Кубка России против «Луча» (1:5). – Рад забить первые голы за «Ахмат».
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировали заявление НАТО с призывом вернуть контроль над Крымом Украине и допустить присутствие международных организаций на территории полуострова.
Наука
Обнаружен полезный эффект холестерина
Ученые из шведского Лундского университета провели исследование и выяснили, что для нормальной работы отвечающего за выработку инсулина рецептора необходим холестерин.
Автоспорт
Утверждён регламент на сезон 2021 года
Всемирный совет по автоспорту единогласно утвердил технический и спортивный регламент на сезон 2021 года, когда Формула 1 серьёзно изменится.
Экономика
Эксперты предрекают снижение импорта парфюмерии в РФ и рост цен
Привести к повышению цен на парфюмерную продукцию могут предложенные Минпромторгом РФ новые правила маркировки, которые должны были полноценно заработать в декабре 2019 года, однако старт был отложен на 1 июля 2020 года.
Политика
Асад назвал Трампа лучшим президентом
Президент Сирии Башар Асад назвал лидера США Дональда Трампа лучшим президентом в истории страны, сообщает РИА "Новости".
Происшествия
Отставной генерал милиции задержан за подготовку убийства
Генерал-майор милиции в отставке, экс-начальник Западного УВД на транспорте Александр Туривненко задержан по подозрению в подготовке заказного убийства жены своего умершего брата.
Политика
Пятерых бойцов ЧВК Вагнера убили в Мозамбике
Гаджеты
Смартфоны Redmi K20 Pro получат обновление до MIUI 11
Сетевой инсайдер Мукул Шарма (Mukul Sharma) сообщил о выходе новой стабильной версии MIUI 11 для смартфона Redmi K20 Pro, которая основана на базе Anroid 10.
Футбол
Карпин раскрыл проблемы «Ростова» после проигрыша «Спартаку»
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин высказался о проигрыше в матче 1/8 финала Кубка России сс "Спартаком".
Общество
Путин рассказал о финансировании первичного звена здравоохранения
Вопрос увеличения финансирования первичного звена здравоохранения за счет средств, которые были выделены на стационары, надо обдумать, правильнее увеличивать объемы финансирования первичного звена, заявил президент России Владимир Путин.
Космос
Астрономы рассказали о возможности жизни вне Земли
Астроном добавил, что обнаружить интеллектуальную жизнь во Вселенной сложно из-за того, что "продолжительность существования цивилизации занимает некий ограниченный промежуток времени".
Кино
Netflix опубликовал трейлер сериала «Ведьмак»
Netflix опубликовал на YouTube трейлер сериала "Ведьмак" (The Witcher), снятого по мотивам произведений Анджея Сапковского.
Политика
Горбачев посоветовал «не возводить стен» между Россией и Западом
Экс-президент СССР Михаил Горбачев предостерег мировых лидеров от возведения барьеров между Россией и западом, сообщает Reuters со ссылкой на официальный комментарий.
Общество
Дания разрешила построить в своих водах «Северный поток-2»
Датское энергетическое агентство дало разрешение на строительство участка газопровода «Северный поток-2», проходящего по континентальному шельфу Дании к юго-востоку от острова Борнхольм в Балтийском море.
Экономика
Налоговое резидентство за 90 дней в России сделают добровольным
В сентябре Минфин раскрыл в «Основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики» на 2020–2022 годы, что рассматривает возможность сократить минимальный срок пребывания в стране для признания граждан налоговыми резидентами с 183 до 90 дней.
Наука
Прародину человечества нашли в Южной Африке
Ученые провели генетический анализ и выяснили, где появились первые люди современного типа.
Происшествия
Замначальника ДПС по Петербургу обвинили во взятках на 1,5 млн рублей
В Петербурге предъявлено обвинение заместителю начальника 2-го отдела УГИБДД ГУ МВД региона Михаилу Александрову, который был задержан по подозрению в получении крупных взяток.
Шоу-бизнес
Лейбл Фадеева расторг контракты со всеми артистами
Политика
Кремль опроверг сообщения о встрече в «нормандском формате» 15 ноября
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг сообщения о проведении саммита в «нормандском формате» 15 ноября.
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Здоровье
В России отозвали сербский препарат от язвы с ранитидином
Препарат сербского производства от язвенной болезни желудка "Ранитидин", содержащий опасное вещество, отзывают из обращения, говорится в информационном письме на сайте Росздравнадзора.
Транспорт
До конца года в Подмосковье откроют семь новых дорог
К новому году в Московской области закончится строительство семи новых дорог.
Политика
Глеб Никитин примет участие в заседании президиума Госсовета РФ
Сегодня, 30 октября, Никитин принимает участие в работе семинара-совещания в рамках расширенного заседания президиума Госсовета РФ.
Происшествия
Минобороны назвало провокацией видео «издевательств» в Забайкалье
Министерство обороны прокомментировало публикацию видеозаписи, на которой, по версии СМИ, зафиксированы унижения солдат в воинской части в Забайкалье.
Авто
Новый кроссовер Ford Mondeo замечен во время прохождения тестов
Новый автомобиль будет построен на сверхгибкой платформе Ford C2, которая лежит в основе Focus, и со временем эта архитектура сможет лечь в основу следующей Fiesta и будущего семиместного внедорожника Edge.