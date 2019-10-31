Экономика
Московский КомсомолецЭксперт: рост тарифов ЖКХ в России опередит инфляцию
Эксперты объяснили, почему правительство не может справиться с ситуацией. ЦБ в очередной раз снизил прогноз годовой инфляции с 4–4,5 до 3,2–3,7% по итогам 2019 года. Между тем, в некоторых регионов рост тарифов существенно обгонит инфляцию.
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Происшествия
Отставного генерала полиции подозревают в подготовке убийства снохи
Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Политика
Путин расставил чёткие акценты на болевых моментах медпомощи — мнение
Главой государства Владимиром Путиным были расставлены чёткие акценты на болевых моментах «самой близкой к людям» медпомощи, в которой, несмотря на национальные проекты и майские указы, мало что меняется, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Центра политического анализа Павел Данилин.
Футбол
Юношеская сборная России вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020
Команда вышла в элитный раунд квалификации Евро-2020.
Политика
Путин повторил условие России для транзита газа через Украину
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать с Украиной подписание нового договора на транзит газа в Европу, но только в пакетном соглашении, которое включает отказ Киева от многочисленных судебных исков к «Газпрому».
Футбол
«Спартак» победил «Ростов» и вышел в четвертьфинал Кубка России
Матч 1/8 финала Кубка России между «Спартаком» и «Ростовом» завершился победой столичного клуба со счетом 2:1. Встреча прошла в Москве на «Открытие Арене».
Фигурное катание
Алина Загитова представила новый показательный номер
Политика
Палата представителей поддержала процедуру импичмента Трампа
Палата представителей Конгресса США одобрила резолюцию, продвигающую процедуру импичмента президента США Дональда Трампа.
Авто
В Латвии построили внедорожник для Сатаны
Фирма Dartz кардинально доработала Hummer H2.
Политика
«Россия сегодня» потребовало у литовского издания извинений за клевету
МИА «Россия сегодня» обвинило литовский новостной портал Ekspertai в клевете и потребовало извинений после сообщения, что агентство финансирует терроризм и отмывает деньги.
Политика
Путин допустил ужесточение наказания врачам за ошибки при обследовании
В России возможно ужесточение наказания для медиков, которые допускают ошибки при обследовании пациентов и назначении инвалидности.
Транспорт
Опубликовано расписание движения поездов по Крымскому мосту
ФГУП «Крымская железная дорога» опубликовала в соцсети официальное расписание движения поездов по Крымскому мосту.
Экономика
Долговая нагрузка россиян достигла максимума с 2012 года
ЦБ видит это в росте выдач клиентам с высоким показателем долговой нагрузки.
Происшествия
Жители Нарьян-Мара несут цветы и игрушки к детсаду, где убили ребенка
Политика
Die Welt: Украина получила выгоду от остановки «Северного потока — 2»
Украина и США выиграли от ситуации с выдачей Данией разрешения на строительство «Северного потока — 2». Об этом пишет журналист немецкой газеты Die Welt Даниэль Ветцель.
Шоу-бизнес
Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла
Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.
Общество
Больше половины бюджетных мест в российских вузах заняли отличники
Прием - 2019 показал: впервые в истории отечественного высшего образования на больше половины бюджетных мест заняли отличники - выпускники школ, сдавшие ЕГЭ на 70 баллов и выше.
Армия и оружие
Турция начала переговоры с Россией о передаче пленных сирийских солдат
Как рассказал министр обороны Турции Хулуси Акар, что Анкара ведет переговоры с Москвой о передаче ей 18 пленных военных сирийской правительственной армии.
Армия и оружие
Генсек НАТО заявил об усилении присутствия альянса в Чёрном море
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс увеличивает присутствие в Черноморском регионе, который имеет «огромное стратегическое значение».
Политика
Рада приняла закон о выделении газотранспортной системы из «Нафтогаза»
Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры компании «Нафтогаз Украина» и создании независимого оператора ГТС, сообщается на сайте украинского парламента.
Происшествия
В кабинете командира российской воинской части нашли труп солдата
Солдат-срочник Сергей Сафонов найден мертвым в шкафу в кабинете командира воинской части в городе Козельск Калужской области.
Армия и оружие
Россия развернула загоризонтные РЛС «Подсолнух» на трех направлениях
Политика
В Госдуме ответили на призыв НАТО передать Украине контроль над Крымом
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов прокомментировал в беседе с RT призыв НАТО к России передать Украине контроль над Крымом.
Экономика
Греф сообщил Медведеву о снижении базовой ставки Сбербанка по ипотеке
Греф заявил, что последнее снижение базовой ставки произошло 1 октября, сейчас она составляет 9,3%.
Хоккей
Хоккеист Щербак прокомментировал уход из «Авангарда»
Ранее сообщалось, что «Авангард» расторг контракт с хоккеистом Щербаком.
Автоспорт
«Формула-1» представила концепт болида на 2021 год
"Формула-1" установила для команд потолок затрат в размере 175 миллионов долларов на сезон начиная с 2021 года, сообщается на сайте чемпионата.
Здоровье
Ученые вычислили самый опасный возраст для мужчин и женщин
Происшествия
Директора Физического института РАН задержали в Москве
В Москве задержан директор Физического института РАН Николай Колачевский.
Происшествия