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Политика Путин повторил условие России для транзита газа через Украину Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова обсуждать с Украиной подписание нового договора на транзит газа в Европу, но только в пакетном соглашении, которое включает отказ Киева от многочисленных судебных исков к «Газпрому».

Шоу-бизнес Максим Фадеев расторг контракт со всеми артистами лейбла Стоило продюсеру успокоить фанатов, сообщив об улучшении самочувствия, как тут же шокировал новым заявлением: его лейбл расторгает контракты со всеми артистами.

Общество Больше половины бюджетных мест в российских вузах заняли отличники Прием - 2019 показал: впервые в истории отечественного высшего образования на больше половины бюджетных мест заняли отличники - выпускники школ, сдавшие ЕГЭ на 70 баллов и выше.

Политика Рада приняла закон о выделении газотранспортной системы из «Нафтогаза» Верховная рада Украины приняла во втором чтении и в целом проект закона о выделении газотранспортной системы (ГТС) из структуры компании «Нафтогаз Украина» и создании независимого оператора ГТС, сообщается на сайте украинского парламента.