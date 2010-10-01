Финансы
Свободная ПрессаЭксперт: рубль достиг своего потолка
Как пояснил аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, рублю помогает растущая нефть, оптимизм на глобальных фондовых рынках, уже переходящий в эйфорию, и ожидания сильного снижения ставки Банком России 19-го июля, которые сейчас провоцируют спрос на рубль и ОФЗ.
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Общество
В России предложили платить работникам 150 рублей в час
В Госдуме предложили ввести в России минимальную почасовую оплату труда и платить работникам 150 рублей в час.
Lenta.ru 07 июня в 21:14
Происшествия
Умер пострадавший в ДТП с участием Михаила Ефремова водитель
Скончался водитель, пострадавший в ДТП с участием актера Михаила Ефремова, сообщили РИА Новости в НИИ имени Склифосовского.
РИА Новости 01:44
Общество
Опять больше сотни людей в Ивановской области заразились коронавирусом, трое скончались
Проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России (федеральный оперштаб) сообщает: За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 – 8 595 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3277 (38,1%) без клинических проявлений.
Частник.Ru 03:33
Кино
Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс рассказали о сценарии «Матрицы 4»
Голливудские актеры Киану Ривз и Кэрри-Энн Мосс высоко оценили сценарий четвертой части культового фантастического боевика «Матрица», написанный Ланой Вачовски.
Культуромания вчера в 12:39
Происшествия
В Нидерландах рассказали о результатах анализа тел членов экипажа MH17
РИА Новости вчера в 12:56
Общество
Глава ВОЗ заявил об ухудшении ситуации с коронавирусом в мире
Гебрейесус отметил, что рост случаев инфицирования COVID-19 наблюдается в Южной Америке, большинстве стран Африки, а также в районах Восточной Европы, Южной и Центральной Азии.
RT на русском вчера в 14:16
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ вчера в 18:04
Армия и оружие
Греция заявляет о готовности начать войну с Турцией
О готовности к войне с Турцией заявила Греция. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 06 июня в 14:38
Общество
Собянин отменил пропуска и график прогулок
С 9 июня в Москве отменяют пропускной режим, а также график прогулок. Об этом сообщил 8 июня мэр города Сергей Собянин.
Известия вчера в 07:19
Политика
Экс-министр Украины заявила о невозможности возврата Донбасса
Украина никогда не вернет Донбасс, пока ею правят действующие власти.
Моя Москва.онлайн вчера в 01:40
Армия и оружие
Минобороны заказало новейшие системы ПВО
Министерство обороны России заключило с концерном "Алмаз-Антей" контракт на поставку четырех комплектов зенитного ракетного комплекса С-350 "Витязь" и трех полковых комплектов систем ПВО С-400 "Триумф".
Российская газета 04:51
Здоровье
Коллектив ОКБ просит назначить главным врачом Владимира Безрукова
Коллектив Областной клинической больницы обратился к губернатору Владимирской области Владимиру Сипягину с просьбой рассмотреть кандидатуру бывшего директора облздрава и бывшего главного врача Селивановской ЦРБ Владимира Безрукова, как наиболее оптимальную на пост главного врача учреждения.
Владимирские ведомости 03:36
Происшествия
В Ленобласти собака покусала в шею семилетнего ребенка
Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
ТАСС 01:54
Общество
В Москве за сутки выявили самое низкое с 16 апреля число заразившихся
Новые 1 572 случая заражения коронавирусом зафиксированы в Москве - это самый низкий показатель с 16 апреля.
ТАСС 04:00
Армия и оружие
Генерал оценил сообщения о гипотетическом «ударе США по Сибири»
РИА Новости вчера в 05:40
Общество
Беглов анонсировал план по отмене ограничений в Петербурге
Санкт-Петербург, 9 июня 2020, 09:08 — REGNUM Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в своем обращении к горожанам пообещал в ближайшие дни обнародовать план по отмене ограничений, введенных из-за коронавирусной инфекции.
REGNUM 02:08
Общество
Путин поручил продлить выплату пособия по безработице до 1 октября
Президент России Владимир Путин поручил продлить выплату пособий по безработице для россиян на три месяца.
Известия вчера в 10:06
Происшествия
В Подмосковье завели дело против возможного вора в законе
Следователи возбудили уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в отношении криминального авторитета из Подмосковья по прозвищу Вася Бандит.
RT на русском 04:16
Авто
До российских дилеров добралась новая Kia Optima
Новая KIA Optima, чье название и моторная гамма для России стали известны буквально на днях, добралась до российских дилеров.
Автоновости дня 03:03
Путешествия
«Известия»: отдых на российских курортах может подорожать на 30%
Стоимость отдыха в России может увеличиться на 30% из-за повышенного спроса на внутренний туризм в связи с закрытием границ страны из-за пандемии.
ТАСС 00:39
Происшествия
В Красноярске задержаны возможные грабители инкассаторов
В понедельник утром в Красноярске сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали троих мужчин, подозреваемых в нападении на инкассаторов, совершенном 30 мая.
Российская газета вчера в 00:07
Общество
Найдены признаки начала эпидемии коронавируса летом 2019 года
РИА Новости 04:22
Культура
Клип с Галустяном в золотом боди набрал более миллиона просмотров
Размещенный 5 июня клип на песню "Золото", в котором протагонист в роскошном боди вышагивает по подиуму в обществе моделей на закрытом показе мод в футуристически преобразившемся Пятигорске, к этому дню только на официальном YouTube-канале Super Жоrik собрал более миллиона просмотров.
Российская газета 07 июня в 10:00
Политика
Рогозин пожаловался на насмешки США после запуска Crew Dragon
Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пожаловался на насмешки со стороны США после запуска корабля Crew Dragon к Международной космической станции (МКС).
Lenta.ru вчера в 19:12
Шоу-бизнес
Блогершу Ивлееву уличили в пьяном вождении
Подписчики блогерши Анастасии Ивлеевой уличили ее в пьяном вождении, сообщает телеканал 360.
Газета.Ru 03:46
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро
Курс доллара вырос на 27 копеек — до 68,47 рубля. Курс евро поднялся на 17 копеек и составил 77,20 рубля.
RT на русском 03:02
Политика
В России появится федеральный регистр сведений о населении
В России создадут единый федеральный регистр, в котором будет содержаться информация о гражданах страны.
Российская газета вчера в 08:46