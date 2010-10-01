Финансы

Свободная ПрессаСвободная ПрессаЭксперт: рубль достиг своего потолка

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Как пояснил аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, рублю помогает растущая нефть, оптимизм на глобальных фондовых рынках, уже переходящий в эйфорию, и ожидания сильного снижения ставки Банком России 19-го июля, которые сейчас провоцируют спрос на рубль и ОФЗ.
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Коллектив ОКБ просит назначить главным врачом Владимира Безрукова

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Собака, увидев мальчика, сорвалась с поводка и напала на ребенка, укусив его в шею. При этом владелец собаки с места инцидента убежал.
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