Финансы
Свободная ПрессаЭксперт: рубль достиг своего потолка
Как пояснил аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, рублю помогает растущая нефть, оптимизм на глобальных фондовых рынках, уже переходящий в эйфорию, и ожидания сильного снижения ставки Банком России 19-го июля, которые сейчас провоцируют спрос на рубль и ОФЗ.
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Автоматически обработаны 7222 источника, обновлено в 08:03, Ашберн
Происшествия
Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы
Агентство Москва вчера в 16:07
Происшествия
Полиция нашла похищенные у инкассаторов деньги
Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что в различных районах города Красноярска сотрудниками ГУ МВД России по краю совместно с коллегами из МУ МВД России «Красноярское» в ходе обысков найдены денежные средства в сумме более двух миллионов рублей, похищенные у инкассаторов.
Городские новости. Красноярск 06:59
Футбол
РФС утвердил регламент возобновления чемпионата России и Кубка страны
Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, а также календари турниров.
News.ru 06:07
Наука
Бийские школьники стали победителями всероссийского конкурса «ШУСТРИК»
Итоги Всероссийского конкурса «ШУСТРИК» (расшифровывается, как Школьник Умеющий СТРоить Инновационные Конструкции) подвел Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Бийский рабочий 07:29
Игры
Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня
Коммерсантъ вчера в 18:04
Шоу-бизнес
Александра Стриженова вышла замуж
Внучка легендарного советского актера Олега Стриженова вышла замуж 6 июня.
Pravda.Ru 04:09
Общество
Путин подписал закон об удвоении детских пособий
Москва, 8 июня 2020, 14:58 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении вдвое размера ежемесячных пособий по уходу за детьми до полутора лет.
REGNUM вчера в 07:58
Общество
Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России
Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
Общество
Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда
Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 06:46
Армия и оружие
В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25
Тбилиси, 8 июня 2020, 22:19 — REGNUM В Грузии может быть налажено производство и ремонт штурмовиков Су-25, заявил 8 июня министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире местного телеканала «Палитраньюс».
REGNUM вчера в 15:19
Политика
Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске
"Авария на ТЭЦ в Норильске подтверждает, что недооценка всех факторов и потенциальных угроз, в том числе связанных с изменением климата, ведет к серьезным экологическим последствиям и материальным затратам, а также может сыграть на руку тем, кто стремится дискредитировать политику России в Арктике", - сказал Патрушев на совещании.
РИА Новости 06:45
Шоу-бизнес
Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу
Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
РИА Новости 07:24
Происшествия
Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым
Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил взять на контроль расследование смертельного ДТП с участием актера Михаила Ефремова.
Российская газета 07:30
Общество
NBER: экономика США вошла в рецессию
В мае безработица неожиданно снизилась до 13,3%. Рецессия прервала наиболее продолжительный период роста в истории США, который, по оценкам NBER, длился 128 месяцев, или почти 11 лет.
Вести.Ru 03:04
Гаджеты
Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen
В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.
iXBT.com 04:15
Политика
Кедми считает, что 2020 год станет концом гегемонии США
Бывший глава израильской спецслужбы и известный политолог Яков Кедми считает, что социальная и политическая ситуация с США в этом году нанесет серьезный удар по ее политическим «придаткам», включая Украину.
ИнфоСМИ 07:08
Путешествия
Отдых в России может подорожать на 30%
Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
Коммерсантъ вчера в 23:25
Происшествия
В Махачкале загорелось здание «Ростелекома»
Российская газета 07:04
Политика
Зеленский уклонился от ответа на вопрос, считает ли Бандеру героем
Президент Владимир Зеленский ушел от прямого ответа на вопрос, считает ли он националиста Степана Бандеру героем.
ТАСС 05:05
Происшествия
Суд оправдал экс-начальника саратовского главка МЧС по делу о коррупции
РИА Новости 07:36
Кино
Слухи: в трилогии «Бэтмен» Мэтта Ривза появится Джокер
Киноафиша России 04:33
Гаджеты
TCL выпустила телевизор за 129 долларов
Компания TCL приняла решение исправить ситуацию и развеять миф о дорогих умных телевизорах, выпустив модель с диагональю 31,5 дюйма при стоимости 129 долларов.
Megaobzor.com 07:06
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной впервые прокомментировал их развод
Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
ИА InterMedia вчера в 04:27
Шоу-бизнес
Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова
Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
Вечерний курьер вчера в 09:45
Космос
Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней
Международная команда ученых зафиксировала второй в истории наблюдений случай цикличной передачи мощных коротких радиосигналов из космоса, которые повторяются с периодичностью в 157 дней.
Российская газета вчера в 09:04
Политика
Украина не предоставила первичные данные с радаров по катастрофе MH17
Как заявлял РИА Новости заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, а пущена она была с подконтрольной Киеву территории, однако эту информацию следователи проигнорировали.
РИА Новости 05:04
Экономика
Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы
Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
IrkutskMedia 05:22
Общество
МЧС предупредило о грозе и граде в Москве
RT на русском 06:22
Политика
Создана петиция против обнуления сроков Путина
На сайте Change.org появилась петиция против обнуления президентских сроков Владимира Путина. Авторами петиции выступил некий комитет «Нет».
МР7.ру 07 июня в 04:53