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Армия и оружие В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25 Тбилиси, 8 июня 2020, 22:19 — REGNUM В Грузии может быть налажено производство и ремонт штурмовиков Су-25, заявил 8 июня министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире местного телеканала «Палитраньюс». 98

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