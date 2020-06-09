Финансы

Свободная ПрессаСвободная ПрессаЭксперт: рубль достиг своего потолка

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Как пояснил аналитик ФГ «Калита-Финанс» Дмитрий Голубовский, рублю помогает растущая нефть, оптимизм на глобальных фондовых рынках, уже переходящий в эйфорию, и ожидания сильного снижения ставки Банком России 19-го июля, которые сейчас провоцируют спрос на рубль и ОФЗ.
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Эксперт: рубль достиг своего потолка

Свободная Прессавчера в 11:30

Эксперты усомнились в укреплении курса рубля из-за предстоящих праздников

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Рубль: снижение вместе с EM и коррекцией цен на нефть

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Происшествия

Актер Михаил Ефремов попал в ДТП в центре Москвы

Агентство Москва вчера в 16:07
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Полиция нашла похищенные у инкассаторов деньги

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Футбол

РФС утвердил регламент возобновления чемпионата России и Кубка страны

Исполком Российского футбольного союза (РФС) утвердил регламент возобновления Российской премьер-лиги (РПЛ) и Кубка России, а также календари турниров.
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Адвокат заявил о готовности Ефремова помогать семье погибшего в ДТП

Известия 06:32
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Наука

Бийские школьники стали победителями всероссийского конкурса «ШУСТРИК»

Итоги Всероссийского конкурса «ШУСТРИК» (расшифровывается, как Школьник Умеющий СТРоить Инновационные Конструкции) подвел Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере.
Бийский рабочий 07:29
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Sony перенесла презентацию игр для PlayStation 5 на 11 июня

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Шоу-бизнес

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Pravda.Ru 04:09
Общество

Путин подписал закон об удвоении детских пособий

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REGNUM вчера в 07:58
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Общество

Правительство смягчило порядок въезда и выезда из России

Въезд иностранцам в страну разрешат только для ведения медицинской практики и ухода за родственниками.
РИА Новости вчера в 20:36
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Общество

Депутаты ЛДПР предложили ввести минимальную почасовую оплату труда

Обновлено в 14:32 Депутаты ЛПДР разработали и направили в правительство законопроект о введении минимального порога почасовой оплаты труда для тех, кто работает по срочному договору или неполный рабочий день, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 06:46
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Армия и оружие

В Грузии заявили, что могут начать выпуск штурмовиков Су-25

Тбилиси, 8 июня 2020, 22:19 — REGNUM В Грузии может быть налажено производство и ремонт штурмовиков Су-25, заявил 8 июня министр обороны Грузии Ираклий Гарибашвили в эфире местного телеканала «Палитраньюс».
REGNUM вчера в 15:19
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Политика

Патрушев рассказал, кому может быть выгодна авария на ТЭЦ в Норильске

"Авария на ТЭЦ в Норильске подтверждает, что недооценка всех факторов и потенциальных угроз, в том числе связанных с изменением климата, ведет к серьезным экологическим последствиям и материальным затратам, а также может сыграть на руку тем, кто стремится дискредитировать политику России в Арктике", - сказал Патрушев на совещании.
РИА Новости 06:45
Шоу-бизнес

Звезда «Уральских пельменей» назвала ключевую причину ухода из шоу

Актриса Юлия Михалкова назвала ключевую причину ухода из шоу "Уральские пельмени".
РИА Новости 07:24
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Володин поручил взять на контроль расследование ДТП с Ефремовым

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Российская газета 07:30
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Общество

NBER: экономика США вошла в рецессию

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Некоторые производители сознательно наделяют системные платы особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen

В утилите HWinfo появилась возможность, позволившая уличить некоторых производителей системных плат в том, что они сознательно наделяют их особенностью, способной сократить срок службы процессоров AMD Ryzen.
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Стоимость отдыха на российских курортах может вырасти на 30%, сообщил «Известиям» вице-президент Ассоциации туроператоров России Александр Курносов.
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Муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые высказался на тему их отношений с женой.
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Панин прокомментировал информацию о скандале на похоронах Кокшенова

Скандально известный актер Алексей Панин снова отличился.
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Пойманы мощные сигналы из космоса, повторяющиеся каждые 157 дней

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Власти готовят для российских пенсионеров две новые льготы

Российские пенсионеры смогут получать две новые льготы. В Госдуму поступили соответствующие законопроекты.
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МЧС предупредило о грозе и граде в Москве

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Создана петиция против обнуления сроков Путина

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