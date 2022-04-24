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Эксперт рынка ретейла Туряница считает, что каменная бумага может быть хорошим конкурентом

24 апреля стало известно, что в России хотят производить каменную туалетную, офисную и книжную бумагу.
Lenta.ru
Предполагается, что каменная бумага будет производиться из известняка и нетоксичного полимера.
Lenta.ru
Авторы инициативы объясняют, что из известняка можно создавать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и туалетную.
Lenta.ru
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о начале проверки обоснованности роста цен на бумагу.
Lenta.ru

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Эксперты оценили идею создания каменной бумаги в России
Online47.ru14:43
Эксперт рынка ретейла Туряница считает, что каменная бумага может быть хорошим конкурентом
Lenta.ru13:06
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