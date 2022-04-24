Lenta.ruЭксперт рынка ретейла Туряница считает, что каменная бумага может быть хорошим конкурентом24 апреля стало известно, что в России хотят производить каменную туалетную, офисную и книжную бумагу.Lenta.ruПредполагается, что каменная бумага будет производиться из известняка и нетоксичного полимера.Lenta.ruАвторы инициативы объясняют, что из известняка можно создавать как плотную упаковочную бумагу, так и офисную, книжную и туалетную.Lenta.ruФедеральная антимонопольная служба (ФАС) России объявила о начале проверки обоснованности роста цен на бумагу.Lenta.ruЧитать далееСвернутьПодробнее о событииЭксперты оценили идею создания каменной бумаги в РоссииOnline47.ru14:43Эксперт рынка ретейла Туряница считает, что каменная бумага может быть хорошим конкурентомLenta.ru13:06Показать все источникиОценить45Поделиться